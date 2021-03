Nintendo Switch completa quatro anos hoje

Quatro anos depois do lançamento do Nintendo Switch, em 3 de março de 2017, o console continua popular e com vendas altas.

O Switch é diferente de todos os consoles que a Nintendo já lançou. Ele abriu mão da tela dupla e da tela de toque da série DS em nome de uma tela maior com dois controles Joy-Cons, que podem ser retirados. O Switch funciona tanto como console, ligado a uma tela de TV, quanto como dispositivo portátil.

Quase três milhões de unidades foram vendidas no primeiro mês e a fama não morreu com o tempo. Em 2020, ele foi o console mais vendido, mas pode perder o posto para os consoles da próxima geração neste ano. Em dezembro de 2020, já eram mais de 79 milhões de unidades, segundo o último relatório financeiro da Nintendo.

No mês passado, ele também ultrapassou o Nintendo 3DS em unidades vendidas após um aumento de vendas nas festas de fim de ano — foram mais de 11 milhões de cópias nesse período. O console mais vendido de todos os tempos para a Nintendo, no entanto, ainda é o Wii, que vendeu 101,63 milhões de unidades. Mas o Switch está chegando mais perto do recorde a cada mês e pode ultrapassá-lo a qualquer momento do ano.

Os jogos mais populares do console são Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons, que já venderam mais de 30 milhões de unidades cada. AC:NH também aumentou as vendas do console em si: alguns jogadores até compraram outro Switch para construir uma segunda ilha, já que há o limite de uma ilha por console.

No aniversário de três anos do Nintendo Switch, no ano passado, ele já tinha vendido 52 milhões de unidades. A Nintendo ainda não anunciou planos para comemorar o quarto aniversário do console.

Enquanto isso, a promoção atual da Nintendo eShop vai até 7 de março. Março terá vários lançamentos aguardados, como Crash Bandicoot 4, Sea of Solitude: Director’s Cut, Apex Legends e Monster Hunter Rise.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 03 de março.