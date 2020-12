Nintendo diz que um novo lutador de Super Smash Bros. Ultimate será revelado no The Game Awards

Um novo personagem de Super Smash Bros. Ultimate será revelado na transmissão ao vivo do The Game Awards 2020, que acontece hoje. A Nintendo confirmou a novidade no Twitter.

Com esse anúncio, fica evidente que os lançamentos de personagens de Ultimate estão ficando cada vez mais rápidos. Steve, DLC mais recente do jogo, foi lançado em 13 de outubro, há apenas dois meses. Se o próximo personagem for lançado em um futuro próximo, antes de 2021, será o quarto lutador adicional só neste ano.

A new Super #SmashBrosUltimate fighter will be revealed tonight at #TheGameAwards! Tune in to the show, beginning at 4pm PT, to be ready for the reveal! pic.twitter.com/Lkw9fRrizl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 10, 2020

Não é novidade a Nintendo anunciar novos DLCs durante o The Game Awards. Na edição de 2018 do evento, foi anunciado o primeiro novo lutador DLC de Ultimate, p Joker de Persona 5.

Este anúncio acontece em meio a um conflito entre a comunidade do jogo e a Nintendo. Ultimamente, a empresa vem mostrando a intenção de acabar com a cena de Super Smash Bros. Melee, e até enviou uma carta aos organizadores de um dos torneios de mais história e prestígio do jogo, The Big House.

Apesar de uma revelação de personagem ser sempre um momento interessante para os fãs de Smash, o anúncio de hoje será a primeira interação aberta da Nintendo com a comunidade desde as tentativas de puxar o tapete, que aconteceram no mês passado.

A parte mais aguardada da revelação pode ser justamente como a comunidade reage à ideia de a Nintendo aparecer com um anúncio positivo após o comportamento do último mês. Em relação às interações com a comunidade de Smash, a Nintendo manteve o silêncio. Se a apresentação de hoje à noite tiver uma abordagem comum, como se tudo estivesse normal, pode ser que a resposta seja negativa.

O The Game Awards começa às 20h30 BRT, mas não se sabe o horário exato do anúncio da Nintendo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 10 de dezembro.