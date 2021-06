Melhores facções para escolher em New World

Fãs de MMO de todo o mundo estão se preparando para o New World à medida que o jogo se aproxima de sua data de lançamento agendada, 31 de agosto. Antes de seu lançamento completo, no entanto, os primeiros usuários terão a chance de dar uma olhada no MMO da Amazon Games em um ambiente de beta fechado.

A partir de 20 de julho, os jogadores que compraram antecipadamente o jogo terão acesso ao beta fechado de New World. Os jogadores que preferirem não pré-comprar o jogo também terão a chance de entrar no beta fechado, pois também há uma página de inscrição para testes que convidará aleatoriamente os jogadores para experimentar o jogo.

Desde a criação de seus personagens até desfrutar do sistema de progressão de New World, os jogadores serão capazes de mergulhar fundo na mecânica de New World. Dois modos PvP estarão presentes para que os jogadores possam experimentar a mecânica de combate, enquanto você também precisa escolher a classe que se adapta ao seu estilo de jogo no início.

Assim que chegar ao nível 12, você também precisará escolher uma facção, e pode ser mais desafiador do que parece. Cada facção tem seus prós e contras, fazendo os fãs se perguntarem se há uma melhor.

The Covenant : The Covenant pode ser considerada um grupo fanático que visa purificar os hereges. O objetivo final do grupo é limpar o mundo dos malfeitores, de acordo com sua visão, e torná-lo adequado aos seus santos padrões.

The Syndicate : The Syndicate está em uma missão por conta própria, com o objetivo de desvendar todo o conhecimento proibido ao redor do mundo para, finalmente, iniciar uma nova era de iluminação.

The Marauders: The Marauders são essencialmente um grupo militar que busca formar uma nova nação livre para os fortes.

Em termos de história, todas as facções têm uma agenda própria. Eles trabalharão para realizar seus sonhos com a ajuda de jogadores que se juntarem a eles. Cada facção oferecerá equipamentos especializados aos jogadores à medida que eles sobem na classificação da facção escolhida, o que significa que haverá uma ligeira diferença entre todos eles no que diz respeito à jogabilidade.

A partir de agora, é difícil declarar uma dessas facções como a melhor, pois isso também dependerá do que os jogadores farão com os itens que receberão na progressão da facção. Isso também dependerá do servidor em que você está jogando, já que a maioria provavelmente possui facções dominantes diferentes.

Um fator que você deve considerar ao escolher uma lealdade será verificar o território geral que cada facção terá sob seu controle. Se você gostaria de ficar no lado PvE do jogo, você pode escolher a facção com mais território sob seu controle, já que você estará matematicamente mais seguro no mapa.

Os jogadores que procuram fazer uso de suas habilidades de combate podem favorecer a facção com menos áreas sob seu controle porque será relativamente mais fácil encontrar problemas no mapa.

Se houver um favorito claro em seu servidor, optar por se juntar às fileiras da facção mais dominante em seu servidor pode permitir que você colete bônus e recompensas de facção mais rápido. Esses bônus podem incluir vantagens de coleta e vantagens de criação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de junho.