Mega Drive do Nintendo Switch Online pode ter novos jogos em breve

Muito se falou da Sega nas últimas semanas, e parece que vai continuar assim, porque talvez o Sega Genesis (Mega Drive) do Nintendo Switch Online receba uma leva de novos jogos para encerrar a semana.

A especulação começou com a manutenção programada do console na plataforma do Nintendo Switch Online, que foi marcada para a noite de hoje, das 21:55 até aproximadamente as 23h BRT.

Esse tipo de manutenção só costuma acontecer quando novos títulos são adicionados ao NSO. Em duas das três últimas, em dezembro do ano passado e março deste ano, chegaram vários jogos, como ToeJam & Earl e Light Crusader. Mas isso ainda não deve ser levado como prova absoluta de que haverá algo novo, pois a manutenção de 8 de abril não trouxe nenhuma novidade. Aquela, no entanto, foi uma atualização mais curta.

Nenhum dos últimos vazamentos do NSO mostrou novos jogos do Mega Drive que chegariam em breve ao serviço. Isso não significa que não há nenhum jogo a caminho, só que nada foi encontrado nos arquivos até então.

Com a possível novidade, a expectativa dos fãs é que finalmente entre algum clássico da Sega, como um dos jogos do Sonic ou Rocket Knight Adventures. É improvável que seja a vez do ouriço azul, pois a coletânea Sonic Origins, com quatro jogos remasterizados, será lançada em 23 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de abril.