Lego Star Wars: The Skywalker Saga, o mais novo jogo Lego temático de Star Wars, desenvolvido pela Traveller’s Tales e publicado pela Warner Bros. (WB) Interactive Entertainment, foi lançado oficialmente em 5 de abril. O jogo se passa em todos os nove filmes da Saga Skywalker, desde Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, lançado em 1977 como Guerra nas Estrelas.

No jogo, você pode começar a sua aventura no início de qualquer trilogia. Isso significa que você pode começar a jogar em Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, Star Wars: Episódio I: A Ameaça Fantasma ou Star Wars: Episódio VII: O Despertar da Força. Cada um dos nove episódios tem cinco missões de história, todas inspiradas nos filmes, ou seja, um total de 45 níveis.

Além das missões disponíveis, há mais de 300 personagens jogáveis, mais de 100 veículos e 23 planetas para explorar no jogo. Quanto aos personagens, alguns dos rostos mais conhecidos são Han Solo, Princesa Leia e Obi-Wan Kenobi das primeiras duas trilogias, além de Rey, Finn e Poe Dameron da última trilogia.

No momento, o jogo tem pontuação 83 no Metacritic, com base em 46 críticas profissionais, e pontuação 9 de 10 com base em 62 avaliações de jogadores, em todas as plataformas em que está disponível. Mas Lego Star Wars: The Skywalker Saga está disponível para PC?

Sim, está. Lego Star Wars: The Skywalker Saga pode ser jogado no computador, especificamente no Microsoft Windows. A versão para PC pode ser adquirida na Steam e na Epic Games Store. Tanto a edição base do jogo quanto a edição deluxe estão disponíveis, mas a deluxe custa mais.

O jogo também está disponível para outras plataformas, como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. A WB também anunciou que haverá vários DLCs no jogo. Mas o que vem por aí são pacotes de conteúdo inspirados em outros spin-offs de Star Wars, como The Mandalorian, Han Solo: Uma História Star Wars, Rogue One: Uma História Star Wars e muito mais.

Você pode adquirir os pacotes de DLC comprando o Season Pass Lego Star Wars: The Skywalker Saga Character Collection ou comprando cada pacote separadamente. Boa sorte, e que a força esteja com você.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 06 de abril.