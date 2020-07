Dr Disrespect publica videoclipe enigmático com ele mesmo e um Lamborghini na chuva

Dr Disrespect aqueceu as cordas vocais em uma música hoje, e o recado foi dado.

O streamer compartilhou hoje no Twitter um vídeo inspirado nos anos 1980, sem nenhum contexto além da letra da música. Os fãs podem estar tentando decifrar a mensagem da música, mas uma coisa é certa: Dr Disrespect não vai abrir mão do trono tão facilmente.

“It’s out of my hands, but I’m still in control (“Não está mais nas minhas mãos, mas ainda estou no controle”, em tradução livre)”, diz a letra. “It’s out of my hands, you can never take away the power of my throne. (“Não está mais nas minhas mãos, você não pode tirar o poder do meu trono.”)”

O vídeo é simples. O streamer está de costas para a câmera, com um Lamborghini ao longe, e a chuva cai ao fundo. A melodia triste começa, Disrespect aquece a voz e garante que está “no controle”.

O clipe foi divulgado algumas horas depois de as entrevistas dele com o Washington Post e a PC Gamer, onde discute seu banimento permanente da Twitch serem publicadas. O streamer diz que “foi um choque total” ser banido e que tinha sido “informado das medidas que tinham tomado, mas sem receber uma explicação” da empresa, segundo o Post.

Dr Disrespect substituiu o link de seu canal na Twitch pelo link de seu canal no YouTube no Twitter. Ele pode transmitir livremente no YouTube ou em qualquer outra plataforma além da Twitch, mas não será patrocinado oficialmente pela empresa, segundo o jornalista de esports Rod “Slasher” Breslau.

O streamer não compartilhou detalhes específicos sobre seu futuro, mas explicou que está trabalhando com sua equipe para “montar um bom plano de ação”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de julho.