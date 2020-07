Dr Disrespect finalmente fala sobre banimento da Twitch e diz ainda não saber a causa

“Tenho lidado com muito estresse e ansiedade.”

Quase três semanas depois de ser banido permanentemente da Twitch, Dr Disrespect finalmente se pronunciou.

Ex-astro da Twitch, Dr Disrespect falou sobre o fim de seu contrato ontem, em uma entrevista com o Washington Post, explicando que ainda não “recebeu resposta” nem sabe o motivo do banimento.

Captura de tela via Twitch.tv/DrDisrespect

“Foi um choque total”, disse ele. “Imagine aparecer para trabalhar e as portas estarem fechadas e você não conseguir entrar. Você se pergunta o que aconteceu. E te dizem que você foi demitido. Mas ninguém te diz o motivo. Eu não recebi uma resposta.”

O streamer disse que, inicialmente, descobriu que algo não estava certo enquanto assistia à stream de um amigo na Twitch. Ele percebeu ali que as opções normalmente disponíveis para todos os criadores não estavam aparecendo em sua conta. Então, Dr Disrespect enviou um email à Twitch e foi “informado das medidas que tinham tomado, mas sem receber uma explicação”, segundo o Post.

Sobre seus próximos passos com a Twitch, Dr Disrespect seguiu o conselho de sua equipe jurídica e não respondeu. Mas não é segredo o efeito que o acontecido teve no streamer.

“Tenho lidado com muito estresse e ansiedade”, explicou ele. “Sabe, é como eu e a minha esposa ganhamos a vida. Trabalhamos muito para chegar até aqui… Digamos apenas que senti todas as emoções possíveis.”

Recentemente, Dr Disrespect tinha assinado um contrato exclusivo e lucrativo de dois anos com a Twitch, segundo relatos do The Verge. Mas depois de apenas alguns meses, a empresa quebrou o contrato.

“É o nosso processo, tomamos as medidas apropriadas quando temos provas de que um streamer violou os Termos de Uso do Serviço ou as Diretrizes da Comunidade”, disse um porta-voz da Twitch sobre o banimento. “Elas se aplicam a todos os streamers, independentemente de seu status ou influência na comunidade.”

O streamer teve alguns problemas com a lei da Twitch em suas transmissões na plataforma. Disrespect foi banido temporariamente no ano passado por gravar dentro de um banheiro público na E3. Ele também fez uma pausa em 2017, depois de admitir que tinha sido “infiel” a sua esposa.

Não se sabe quais são os planos de Dr Disrespect. Mas, segundo ele, está trabalhando com sua equipe para “montar um bom plano de ação”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de julho.