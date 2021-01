Como se tornar VTuber

Originário do Japão, os YouTubers virtuais (VTubers) não são exatamente novos na cena de criação de conteúdo. Eles existem desde 2010 e sua popularidade vem ganhando força desde 2016, quando os pioneiros do gênero entraram na cena do YouTube.

Mas há várias razões por trás de sua fama em crescimento exponencial, o que pode diferenciar para cada espectador. Enquanto algumas pessoas preferem VTubers em vez de YouTubers regulares simplesmente porque gostam de anime e do estilo de arte, alguns podem estar atentos ao desenvolvimento do personagem.

Cada VTuber retrata essencialmente um personagem. Quer estejam simplesmente sendo eles mesmos na câmera ou agindo de acordo com uma história de fundo que inventaram, assistir a um VTuber parece um anime em si. Os avatares ou personagens dão aos VTubers muito espaço para criatividade, permitindo que um conteúdo único floresça.

Tecnicamente, se tornar um VTuber não é muito diferente de ser um criador de conteúdo regular. No entanto, ajudaria se você ainda tivesse uma ideia decente do que deseja fazer no seu canal. Apesar de ser teoricamente semelhante, VTubing tem uma barreira de entrada ligeiramente maior devido aos requisitos de equipamento.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como se tornar um VTuber.

Obtenha um PC Gamer decente

Imagem via Omã

Embora seja possível se safar com muito menos, você precisará de pelo menos um PC de nível intermediário para jogos se também quiser fazer streaming de jogos. Quanto mais potente for o seu equipamento de jogos, melhor será a qualidade da sua stream.

Considerando que seu PC também precisará alocar alguns recursos para renderizar seu avatar, um PC para jogos de alto nível garantirá que você tenha taxas de quadros estáveis ​​durante a transmissão. Transmitir sua jogabilidade também afetará seu desempenho geral em um jogo, portanto, fazer os dois simultaneamente em um PC de nível inferior pode prejudicar a qualidade da transmissão.

Uma experiência de visualização tranquila será fundamental para reter a maioria dos espectadores. Você não está sem opções se não tiver um equipamento que possa fazer as duas coisas, no entanto. Você pode tentar desligar seu avatar quando estiver jogando e ligá-lo novamente quando fizer uma pausa ou faça uma pausa para interagir com o bate-papo.

Invista em uma webcam e um microfone decentes

Imagem via Azul Imagem via Logitech

Antes mesmo de criar seu personagem, você precisa de uma webcam decente para dar vida ao seu avatar. Sem ela, seu avatar não será capaz de refletir pequenos gestos e movimentos que você pode fazer e pequenos detalhes como esse serão importantes.

Um pequeno sorriso malicioso como reação pode fazer a diferença entre tornar um momento memorável em sua transmissão. Combinar sua webcam com um microfone de última geração também permitirá que você cative seu público com sua voz sedosa. Além de tornar seu som mais claro, um microfone decente também elimina a maior parte do ruído de fundo e permite que você ajuste as configurações de alteração de voz enquanto ainda soa um tanto natural. Aumentar o seu nível de equipamentos também será benéfico quando se trata do lado comercial do VTubing.

Conforme você constrói um público e atinge uma certa proporção de retenção, você eventualmente entrará no radar de agências e patrocinadores. Uma webcam decente pode ajudá-lo a causar uma excelente primeira impressão, trazendo-o um passo mais perto da parceria com que sempre sonhou.

Crie ou adquira um avatar

Imagem via Live2D

Antes de iniciar sua primeira gravação como VTuber, você precisará de um avatar que será a cara do seu canal. Se você tem habilidade com design gráfico, pode tentar criar um por si mesmo por meio de programas como o Live2D. Embora existam mais alternativas no mercado, Live2D ainda é uma das opções mais acessíveis entre os softwares de criação de avatares mais avançados.

Se você gosta da qualidade do avatar e do estilo de arte de outros programas, mas não consegue descobrir como usá-los, também pode contratar profissionais por meio de canais freelance. Informe-os sobre o que você gostaria de ver em seu avatar e até mesmo compartilhe alguns esboços básicos que você possa ter em mãos. Esses profissionais podem mostrar como usar seus avatares com o melhor de suas capacidades durante a gravação, mas pedir ajuda durante o processo de configuração também pode ser cobrado separadamente.

Você ainda pode fazer um avatar em horas com programas mais amigáveis ​​como o VDroid. A qualidade do seu avatar será visivelmente diferente daquela criada em programas mais sofisticados. Eles não serão piores per se, eles apenas parecerão mais padrão ou básicos.

O VDroid funciona principalmente com modelos, permitindo que você faça mais personalizações, se necessário. Apesar de ser mais direto, você ainda pode fazer ajustes avançados, como uma reforma de cabelo, com o programa.

Existem inúmeros guias no YouTube dedicados a cada programa de criação de avatar. Usar um desses tutoriais durante sua primeira tentativa é uma boa ideia para mantê-lo no caminho certo ao criar seu primeiro avatar.

Use um software de câmera facial para fazer a transição de suas expressões em seu avatar

Imagem via Facerig

Se o seu avatar ficar parado sem fazer nada durante o streaming ou um vídeo, isso resultará em uma experiência entediante para seus espectadores. Você precisará dar vida aos seus avatares, como o Pinochio, e há várias alternativas que você pode experimentar para fazer isso.

FaceRig, Wakaru, VTube Studio e Luppet são alguns dos softwares de câmera facial mais conhecidos entre os VTubers. Se você foi em frente e criou um avatar com o VDroid, também pode experimentar o VSeeFace.

Experimentar cada um desses programas será o curso de ação ideal na maioria dos casos, pois todos eles funcionarão de maneira diferente com o seu avatar. Todos eles têm construções e áreas diferentes nas quais são os melhores, o que significa que você pode gostar mais de um deles do que dos outros, dependendo de suas observações. Você também pode transformar o programa que deve usar em um evento com o seu público e criar um conteúdo com cada um deles para permitir que os espectadores decidam qual programa você deve usar no futuro.

Configure sua ferramenta de gravação / streaming com seu avatar

Depois de criar seu avatar, você basicamente terá concluído todos os fundamentos do VTubing. O resto é basicamente igual à criação de conteúdo normal e você só precisa começar a gravar com seu avatar na tela.

Dependendo do software de streaming de sua escolha, fazer isso pode ser um pouco diferente. O Open Broadcaster Software ( OBS ) é uma das ferramentas de streaming mais populares do mercado e você só precisa adicionar a saída do software da câmera facial no topo da tela que deseja capturar.

Isso funcionará basicamente como uma situação picture-in-picture, em que você transmitirá duas telas de seu computador: o jogo ou conteúdo que gostaria de compartilhar e seu avatar. Se você não consegue descobrir como fazer isso em sua plataforma de gravação preferida, você pode simplesmente pesquisar guias com palavras-chave como “tutorial de VTubing do programa de gravação X” ou “Como transmitir duas telas ao mesmo tempo no programa de gravação X?”

Embora a maioria dos softwares de câmera facial funcione quase perfeitamente, alguns podem se comportar de maneiras inesperadas quando você está fora da tela. É provável que eles detectem um quadro vazio e deixem seu avatar imóvel até você voltar, mas também podem focar em um objeto no fundo que tenha motivos semelhantes aos de um rosto. Isso pode fazer com que seu avatar faça caretas ou pule nos cantos da tela, na pior das hipóteses. Apesar do fato de que eles podem criar momentos dignos de clipe e ser divertidos para o seu público, isso pode se transformar em algo que você precisará corrigir a longo prazo.

Considere gravar clipes de teste e streams depois de ter tudo configurado e executar diferentes cenários para ver como seu avatar se comporta quando você estiver na frente de seu público. Eliminar todos os erros antes de você realmente se ocupar com a criação de conteúdo o ajudará a parecer mais profissional.

Todos os softwares de câmera facial vêm com seus próprios tutoriais e você mesmo precisará adicionar seu avatar ao programa, além de configurar sua webcam e microfone. Você também poderá ajustar a postura do seu avatar e outras configurações semelhantes por meio do software da câmera facial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de janeiro.