Como obter acesso ao teste Alpha One de Ashes of Creation

O período de teste do Alpha One durará um mês.

O período de teste do Alpha One para Ashes of Creation começou hoje cedo. E se você não foi um dos jogadores sortudos a receber uma chave de inscrição para o teste de um mês, não se preocupe, ainda há tempo para entrar nos servidores do jogo. Você só precisa estar disposto a desembolsar um pouco de dinheiro.

A menos que você seja um criador de conteúdo oficial ou membro da imprensa, os jogadores que desejam participar do período de testes do Alpha One para Ashes of Creation precisarão pré-encomendar o Pacote de Pré-Encomenda do Aventureiro no site oficial do jogo.

O pacote de pré-encomenda é vendido por US $ 500 e inclui acesso aos períodos de teste do Alpha One e Alpha Two, bem como o beta fechado do jogo. Os jogadores também receberão 11 meses de tempo de jogo, seis skins cosméticas no jogo, bem como $ 150 em moeda do jogo Ashes of Creation, Embers.

Ashes of Creation ainda não teve uma data de lançamento oficial. Mas considerando que o jogo ainda está em seus estágios iniciais de teste, o período de teste de Alpha One pode ser a única opção que os jogadores têm quando se trata de colocar as mãos em Ashes of Creation por um bom tempo.

O período de teste de Alpha One para Ashes of Creation inclui 15 níveis jogáveis ​​e aproximadamente 17 por cento do mapa total do mundo. De forma alguma, o período de teste de um mês é representativo do jogo concluído.

O período de testes do Ashes of Creation Alpha One chegará ao fim em 13 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de julho.