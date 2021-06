Como ingressar no beta fechado de New World

O novo projeto de MMORPG da Amazon Games, New World, está chegando ao PC este ano.

Um “Deep Dive” de 11 de junho, como parte do 2021 Summer Games Fest, mostrou a localização do jogo, novo conteúdo, facções e combate. Várias mudanças foram implementadas desde que o jogo foi apresentado no verão passado. E agora, os jogadores terão outra chance de colocar as mãos nele antes do lançamento em 31 de agosto.

O beta fechado começa em 20 de julho para jogadores de PC, com duas opções disponíveis para entrar.

Como se inscrever para o beta fechado de New World?

Existem duas maneiras de tentar obter acesso ao beta fechado de New World, uma que garante a você um lugar no beta fechado e outra que lhe dá uma chance de um lugar. Os jogadores que encomendarem o jogo agora terão acesso garantido ao beta fechado, de acordo com o diretor do jogo, Scott Lane. Os jogadores podem pré-encomendar a Standard Edition, a Deluxe Edition ou a Steelbook Edition para obter acesso ao beta fechado, bem como outras peças de conteúdo bônus, incluindo um amuleto exclusivo, título, emote e conjunto de brasão da guilda.

Imagem via Amazon Games

Se não quiser fazer a pré-compra, você pode se inscrever no site do New World na página de “Inscrição de Teste” para ter uma chance de acesso ao beta fechado. Tudo que você precisa fazer é criar ou entrar com sua conta Amazon e clicar em Sign Up na página.

Detalhes do beta fechado de New World

O beta fechado acontecerá de 20 de julho a 2 de agosto e qualquer pessoa com acesso pode transmitir totalmente o jogo. O progresso do Beta não será transportado para o lançamento, no entanto. O progresso será apagado entre a versão beta e o lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 11 de junho.