Como corrigir o erro “Sent 6 pings that remote has not responded to” em Among Us

Among Us é mais popular do que ele pode lidar.

Não é um acontecimento diário testemunhar de repente um jogo de dois anos se tornar um dos títulos mais quentes dos últimos meses. Among Us sempre teve uma pequena comunidade e esteve longe de estar “morto”. Em termos de base de jogadores, o impulso recebido por ser apresentado em streams populares da Twitch foi tão grande que o jogo está tendo problemas de servidor há um tempo.

Embora o rápido aumento no número de jogadores para jogos antigos seja significativo para a comunidade existente, ele pode pegar um desenvolvedor desprevenido, pois seus servidores serão ajustados de acordo com a contagem geral de jogadores. Os jogadores têm relatado vários problemas diferentes com Among Us e as duas coisas que eles têm em comum são que os erros impedem os jogadores de entrar nos lobbies e todos parecem estar conectados à capacidade do servidor. “Sent 6 pings that remote has not responded to” é apenas outro erro relacionado ao servidor, mas parece que está afetando os usuários móveis mais do que os jogadores de PC.

Tentar entrar em um jogo logo após receber o erro não parece funcionar e, às vezes, os jogadores podem até ser expulsos do jogo. Embora apenas a desenvolvedora de Among Us, InnerSloth, possa consertar completamente esses problemas do servidor, há algumas coisas que você pode tentar para possivelmente obter algumas rodadas de Among Us antes de encerrar a noite.

Como você pode corrigir o erro “Sent 6 pings that remote has not responded to” em Among Us?

Captura de tela via InnerSloth

O erro “Sent 6 pings that remote has not responded to” geralmente aparece quando os servidores de Among Us atingem sua capacidade total. É provável que você esteja jogando nos horários de jogo mais importantes em sua área, já que é quando os jogadores inundam os servidores.

A primeira correção que você deve tentar é alterar o servidor de jogo do seu servidor normal. Se você estiver jogando da América do Sul, por exemplo, tente mudar para a Ásia ou Europa. Considerando a enorme lacuna de tempo entre as três regiões, é provável que uma delas seja menos lotada do que o servidor mais próximo de você.

Se o jogo estiver te expulsando antes que você possa alterar a região do jogo, você precisará instalar uma VPN e usar um servidor de conexão de uma região na qual você não está. Isso deve alterar automaticamente o seu servidor de jogo em Among Us e deixar você encontrar um jogo.

Você deve seguir o mesmo procedimento no celular e no PC. Se nada disso parecer funcionar para você, recomendamos realizar uma reinicialização do roteador para garantir que não haja problemas de conectividade do seu lado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de setembro.