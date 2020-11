Como consertar o desvio do analógico do PS5 DualSense

Você pode chamar isso de obsolescência planejada ou apenas jogar demais com “dedos de Cheetos”, mas de qualquer forma, os periféricos de jogos se desgastam com o tempo. Seu mouse de jogo favorito pode começar a não responder depois de anos servindo bem e seu controle PS5 DualSense pode desenvolver um problema de desvio por conta própria.

A oscilação do stick analógico faz com que seu ponto de vista mude ligeiramente durante os jogos. Isso pode acontecer lentamente, de maneira oscilante ou mais rápida, se algo estiver empurrando contra o seu stick analógico. Embora obter um novo controle seja sempre a solução definitiva, o preço do controle DualSense torna a compra de um menos atraente.

Considerando que você pode obter um jogo AAA durante o período de lançamento com esse dinheiro, tentar consertar seu controle antes de comprar um novo sempre será o curso de ação mais inteligente.

Veja como você pode corrigir o desvio do analógico do controle DualSense.

Reinicialize seu controle DualSense

Os jogadores estão mais em contato com o lado do software enquanto jogam no PS5. Toda a experiência é possível devido a um impressionante conjunto de hardware, no entanto. Por mais avançada que seja a tecnologia por trás do DualSense e do PS5, as coisas podem ficar complicadas com o tempo.

A reinicialização foi a principal correção para se livrar de todos os tipos de erros, e também pode corrigir o problema de desvio do analógico.

Você precisará de um clipe de papel desdobrado ou de uma ferramenta ejetora de cartão SIM que sai da caixa quando você compra um telefone para concluir o processo a seguir.

Pegue um desses itens ou qualquer coisa semelhante e procure um pequeno orifício que contém um botão na parte de trás do seu controle DualSense. Este orifício tem um botão interno que forçará seu DualSense a realizar uma redefinição de fábrica.

Após a reinicialização, o controle não será detectado pelo console, o que significa que você também precisará do cabo de carregamento para conectá-lo ao PS5.

Este método foi uma das principais correções do mesmo problema para os controladores DualShock 4 e ainda é uma ótima alternativa para experimentar antes de passar para outros métodos.

Limpe seus controles analógicos

Mesmo se você não usar muito seu controle, a poeira ainda pode se acumular sob seus controles analógicos. Usá-lo com frequência também pode causar isso, já que até o jogador mais cuidadoso pode tocar acidentalmente seu controle com as mãos engorduradas.

Você deve ser capaz de ver qualquer poeira ou restos de comida que estejam dificultando seus controles analógicos, olhando para eles de diferentes ângulos. Você precisará de um palito ou algo semelhante para removê-los com cuidado.

Você também pode usar lenços umedecidos durante esse processo, mas certifique-se de não empurrá-los muito contra o controle. Os lenços umedecidos tendem a liberar mais do seu fluido ao exercer mais força sobre eles, o que pode danificar as partes internas do controle DualSense.

O mesmo se aplica a lenços umedecidos com álcool e qualquer método de limpeza com álcool isopropílico. Embora o álcool isopropílico seja conhecido por não prejudicar os eletrônicos, muito dele ainda pode causar problemas. Se você quiser ser extremamente cuidadoso com o controle e não confiar em si mesmo ao limpá-lo, tente usar cotonetes que absorvem apenas pequenas quantidades de álcool isopropílico.

Como alternativa, você também pode desmontar o controle para fazer uma limpeza mais completa. No entanto, este é um método avançado e pode anular sua garantia, dependendo dos termos de seu fornecedor. Recomendamos seguir esse caminho apenas se seu DualSense estiver fora da garantia ou não for coberto por qualquer motivo.

Tire suas alças de polegar

As alças de polegar são um dos melhores acessórios de controle, especialmente para jogadores de jogos de tiro. Embora a mais alta qualidade deles seja uma explosão de usar, o fundo do barril pode ser feito de plástico que se degrada significativamente com o tempo.

Isso fará com que seus dedões fiquem presos no canto da área de movimento, o que pode causar um efeito de deslocamento. Às vezes, esse problema pode ser imediatamente reconhecível devido ao quão pegajoso pode ficar, mas também pode passar despercebido.

Para ter certeza de que não são as alças de seu polegar que estão brincando com você, tire-as e veja se isso corrige o problema. Você pode reativá-los se isso não corrigir o problema ou procurar alternativas se eles foram a raiz de seus problemas o tempo todo.

Certifique-se de que nada esteja bloqueando seu DualSense e o PS5

Imagem via Sony

O Bluetooth é avançado o suficiente para registrar suas entradas, mesmo se você estiver em outra sala. É difícil garantir sua precisão quando esse é o caso. Você precisará de uma linha de visão clara entre o controle DualSense e o PS5 para que suas entradas não sejam interrompidas por quaisquer obstáculos.

Libere espaço ao redor do PS5 e tente sentar um pouco mais perto para ver se isso faz diferença. Embora isso não resolva nenhum problema crônico, deve funcionar se seus comandos durarem mais do que deveriam.

Se você estiver usando uma capa em seu DualSense, considere removê-la para se certificar de que não causa problemas. Você pode colocá-la novamente após confirmar que não faz diferença.

Ligue e desligue o Bluetooth

Há uma pequena chance de que seu DualSense esteja realmente bom e é o seu PS5 que está lhe causando confusão. Embora essas máquinas sejam construídas para a perfeição, alguns soluços ao longo do caminho não são surpreendentes.

Pode haver um erro de conectividade Bluetooth com seu PS5, que pode causar problemas semelhantes aos desvios analógicos. Redefinir essa configuração simplesmente desligando e ligando deve ser o suficiente para fazer as coisas voltarem ao normal.

Vá até o menu Configurações clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito do menu principal.

Vá para Acessórios e selecione Geral.

A opção de desligar o Bluetooth estará na guia Geral e você também poderá ligá-lo na mesma seção.

Certifique-se de ter todas as atualizações instaladas

Demora um pouco para aperfeiçoar tudo no lado do software. Quando o PS5 foi lançado pela primeira vez, os jogadores foram recebidos com uma notificação informando sobre uma atualização que eliminou todos os possíveis bugs em torno do controlador DualSense. Se por acaso você pulou isso ou ignorou qualquer patch, você deve voltar para se certificar de que seu sistema está atualizado.

Verifique a guia de notificações na tela principal para ver se há alguma atualização disponível.

Você também pode verificar manualmente se o seu sistema está atualizado:

Vá até o menu Configurações através do ícone de engrenagem no menu PlayStation.

Selecione Sistema.

Escolha a opção Configurações e atualização do software do sistema. Você poderá configurar atualizações automáticas ou procurar novas manualmente por meio desta seção.



Abra uma reclamação de garantia

Se você está usando seu controlador há pouco tempo e ele ainda está no período de garantia, você pode ter um controle DualSense com defeito. Ligue para o local onde você comprou seu PS5 e explique a situação para eles.

Você também pode tentar entrar em contato com as linhas de suporte locais da Sony, pois sempre há uma chance de eles enviarem um novo sem fazer perguntas para honrar o período de garantia da melhor maneira possível.

Execute testes para ver se o controle novo ou fixo ainda tem o mesmo problema de desvio analógico. Em qualquer caso em que o problema persista, você também pode precisar levar o console de volta para ver se há algo dentro que possa estar causando o problema. Os serviços de garantia e a Sony devem orientá-lo por completo neste processo.

Se você quiser identificar o problema sozinho, pode tentar usar seu controle em outro PS5 ou um novo controle com seu console. Perguntar a um amigo que possui um PS5 será sempre o caminho mais fácil, mas você também pode levar seu sistema à loja em que o comprou e fazer os testes com os modelos de exibição.

Embora os controles de terceiros ainda não estejam à vista por enquanto, você também pode ficar de olho neles se não tiver sorte com seus controles DualSense. Marcas como Scuf e Razer tiveram grande sucesso com seus designs de controles para PS4. Esses controles personalizados também vêm com vantagens que podem lhe dar uma vantagem em certos jogos.

A maioria dos controles de terceiros se concentra na qualidade de construção e na vantagem competitiva. Você pode até encontrar um que seja significativamente mais barato do que o controle DualSense.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de novembro.