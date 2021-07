Como baixar a versão prévia do Windows 11

O Windows 11 ainda não tem uma data de lançamento definida, mas isso não significa que os usuários terão que esperar mais para ver o que estará esperando por eles dentro do próximo sistema operacional para seus PCs.

A Microsoft acaba de lançar a versão Insider para o Windows 11, compilação 22000.51. Os usuários registrados no programa Insider do Windows poderão baixar a compilação para testar, relatando qualquer um dos erros que possam encontrar. Se esta é a primeira vez que você ouve sobre o programa Insider do Windows e deseja experimentar o Windows 11, ainda pode instalá-lo ingressando no programa primeiro. Uma vez que isso seja resolvido, o resto será um processo relativamente simples.

Veja como você pode baixar a versão de visualização do Windows 11.

Como se registrar no Programa Windows Insider

Se estiver usando sua cópia do Windows sem uma conta atribuída a ela, você precisará criar uma conta do Outlook / Windows. Depois de criar sua conta, faça o login através do painel de opções do seu sistema operacional.

Clique em Iniciar

Escolha contas e selecione suas informações

Selecione a opção “Entrar com uma conta da Microsoft” e insira suas credenciais

Assim que terminar, vá para a página inicial do programa Windows Insider

Clique em Registrar e aceite os termos e condições antes de clicar no botão de envio

Depois de se inscrever no programa, uma nova configuração aparecerá no painel direito da seção Conta de suas configurações. Clique no botão “Programa Windows Insider” no painel direito. Você precisará habilitar o compartilhamento de dados de diagnóstico para prosseguir com o processo, no entanto, uma vez que o objetivo principal das compilações de prévia e do Programa Insider é reunir o máximo possível de feedback sobre o produto.

Dependendo de quando você está tentando instalar a versão prévia, você pode ver três opções diferentes, Dev Channel, Beta Channel e o Release Preview Channel. O estágio de desenvolvimento do sistema operacional é a principal diferença entre essas versões. No momento de escrita deste artigo, você só poderá escolher o Dev Channel, já que a versão de prévia ainda não avançou para os próximos estágios.

Como você pode baixar a versão de prévia do Windows 11?

Antes de iniciar o processo de download, você deve verificar os requisitos de sistema para o Windows 11. Em geral, a maioria dos computadores com menos de cinco a seis anos de idade deve ser capaz de executar o Windows 11.

Mesmo se você tiver uma máquina bastante recente, você ainda deve ver se tem Trusted Platform Module 2.0 (TPM). O TPM é essencialmente uma segurança que visa dificultar a invasão de seu sistema operacional por hackers. O TPM 2.0 é um requisito para instalar o Windows 11 e você pode verificar se o possui em seu sistema fazendo o seguinte.

Você pode navegar pelas configurações do BIOS para ver se há uma opção de TPA Considerando que as interfaces do BIOS podem depender da placa-mãe do seu sistema, você precisará de guias do Google feitos sob medida para o seu modelo e marca.

Como alternativa, você também pode pressionar Win + R e digitar “ tpm.msc ” para verificar se o TPM 2.0 está ativado. Este método não dirá se o seu PC é compatível com o TPM 2.0, mas pode economizar uma viagem para as configurações do BIOS se você ativá-lo por padrão.



Depois de se registrar como um Windows Insider e garantir que o TPM 2.0 esteja ativado, você pode simplesmente ir até o painel Atualizações e verificar se há atualizações recentes.

O Windows 11 deve aparecer automaticamente após a busca por atualizações e você poderá baixá-lo como se fosse uma atualização normal. Assim que a atualização for baixada, você verá uma tela de instalação. As instruções na tela irão guiá-lo pelo processo de instalação.

Embora a configuração do Windows 11 seja relativamente fácil depois de baixar a atualização, você pode querer considerar o uso de uma unidade de inicialização sobressalente ou inicialização dupla ao instalar o Windows 11. O sistema operacional ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento para uso público e não seria uma boa ideia usá-lo como seu sistema operacional principal por enquanto. A maioria dos programas que você usa com frequência não é otimizada para o Windows 11, causando problemas em termos de produtividade.

Considerando que mesmo a inicialização dupla pode fazer com que alguns arquivos sejam corrompidos, usar uma unidade separada será a melhor das duas opções. Quando terminar de explorar o Windows 11, você pode voltar para a sua unidade antiga e até mesmo formatar a que usava, se quiser esperar pelo lançamento completo.

A Microsoft ainda não definiu uma data para o lançamento do Windows 11, mas está planejando disponibilizá-lo para todos os usuários antes do final de 2021. Quando for lançado publicamente, provavelmente estará disponível para todos os usuários do Windows 10 como uma atualização e não deve haver problemas de ativação para usuários que já executam cópias ativadas do Windows 10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de junho.