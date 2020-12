As melhores transmissões para assistir ao lançamento de Cyberpunk 2077

Captura de tela via ONSCREEN Captura de tela via CohhCarnage Captura de tela via Sasha Grey Captura de tela via Dechart Games Captura de tela via Negaoryx Captura de tela via DeejayKnight Captura de tela via Jacksepticeye Captura de tela via shroud Captura de tela via xQc Captura de tela via UmiNoKaiju

A longa espera pelo lançamento de Cyberpunk 2077 acaba hoje, e os milhões de jogadores que estavam morrendo de vontade de experimentar o jogo poderão finalmente começar. O horário de lançamento será diferente dependendo da sua região.

Como muitos ainda vão esperar os descontos para poder jogar Cyberpunk 2077, assistir às transmissões da Twitch será a forma mais acessível para que consigam aproveitar um pouquinho do Cyberpunk 2077 no lançamento.

Cada jogador é diferente, dependendo de sua abordagem e forma de jogar. Alguns vão demorar mais explorando tudo que há pelo mapa, enquanto outros querem acabar o quanto antes. Qualquer que seja o seu estilo de jogo, haverá uma stream certa para você.

Confira algumas das melhores transmissões para ver em primeira mão o lançamento de Cyberpunk 2077.

Shroud é, por natureza, um jogador mais técnico. Ex-jogador competitivo, ele ainda faz seu melhor para jogar da forma mais certinha possível. Isso não significa que não se divirta, no entanto. Mesmo quando está apenas criando um personagem, ele pode perder totalmente o foco e criar um momento engraçado.

Shroud até fez a barba para o evento, então todos que vinham criticando o estado em que ela estava já podem comemorar.

XQc pode ter chegado tarde na festa, por ter recebido chaves defeituosas dos desenvolvedores, mas já voltou e vai ficar em dia com o que perdeu enquanto dormia.

O que faz com que xQc seja diferente dos outros streamers que vão transmitir Cyberpunk 2077 no momento é a vontade que tem de abrir caminho por qualquer jogo à força. O foco de XQc será em fazer tudo da forma mais eficiente possível, quase que um speedrun do jogo.

Isso pode prejudicar um pouco a experiência geral de Cyberpunk 2077, mas a transmissão de xQc será uma ótima opção para quem quiser consumir a história do jogo mais rapidamente. Afinal, nem todos os jogadores têm tempo para completar todas as missões secundárias.

Se você gosta do estilo de humor inglês, não há transmissão melhor para o lançamento de Cyberpunk 2077 que a de Jacksepticeye. O streamer britânico é conhecido por se envolver muito com todos os jogos que joga, o que significa que ele pode se investir um pouco demais em Cyberpunk 2077.

A audiência poderá aproveitar reações mais intensas, que fazem dos jogos que ele joga ainda mais épicos do que já são. Jacksepticeye também é um ótimo narrador, o que é uma boa especialidade para quem curte algumas recapitulações durante o jogo.

Todas as outras transmissões da lista são de streamers individuais já amados por muitos. São ótimas companhias, mas um lançamento desse calibre pode pedir sua própria festinha.

A Twitch Gaming preparou uma transmissão com diversos convidados, e a natureza caótica de uma stream assim faz com que seja ótima de se ver. Você poderá ver convidados como DechartGames, que junta Bryan Dechart, Amelia Rose Blaire, Connor e Traci de Detroit Become Human. A lista continua com Negaoryx, DeejayKnight e UmiNoKaiju.

Ao longo do último ano, Sasha Grey construiu uma ótima comunidade na Twitch e seus vídeos jogando jogos completos são alguns dos melhores da plataforma. Se você gosta de uma experiência mais genuína e de jogadores que aproveitem a fundo a experiência do jogo junto com você, sem muito conhecimento prévio, a transmissão de Sasha Grey é a certa para você.

Sasha Grey gosta de relaxar e aproveitar os mínimos detalhes dos jogos que joga. Isso pode significar que ela joga por relativamente mais tempo que outros streamers da plataforma, mas também significa que você vai aproveitar completamente o Cyberpunk 2077 que a CD Projekt RED passou vários anos desenvolvendo.

O bate-papo da Twitch é o que faz com que toda transmissão seja especial e diferente. Se você já foi moderador de uma ou já viu um bate-papo tóxico saberá que a ferramenta pode acabar distraindo demais.

Às vezes, jogar é mais estressante que o previsto. Ler o bate-papo com sugestões do que poderia estar fazendo melhor, em alguns casos, pode ser o limite de alguns streamers. Não é o caso, no entanto, de CohhCarnage, já que ele essencialmente joga junto com seus espectadores e promove esse tipo de interação.

Isso significa que você se torna parte da experiência com suas sugestões no bate-papo. CohhCarnage dependerá de você quando precisar mais de sua ajuda.

Se você já participou de um evento “Twitch Plays”, certamente se sentirá em casa vendo a transmissão CohhCarnage.

ONSCREEN é outro ex-jogador profissional da nossa lista. O profissional aposentado de CS:GO passa a maior parte de seus dias transmitindo VALORANT — e ele também é bem bom nisso. Mas, aos 32 anos, esse veterano certamente tem condições de entregar uma das experiências mais refinadas de Cyberpunk 2077 na Twitch, ainda que seja apenas devido a sua experiência e conhecimento geral em jogos.

ONSCREEN joga desde os tempos de Doom 2, que foi lançado em 1994. Isso significa que ele provavelmente já viu quase tudo que os desenvolvedores mais avançados dos dias de hoje podem inventar em termos de mecânicas de jogo, o que faz dele o jogador mais experiente e preparado para Cyberpunk 2077 no lançamento oficial do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de dezembro.