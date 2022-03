Animal Crossing é, de longe, o jogo de Nintendo Switch mais vendido no Japão

Uma semana após o console completar cinco anos, foi divulgada uma lista com os títulos mais vendidos na história do Nintendo Switch no Japão. E no primeiro lugar está o maior sucesso da quarentena de 2020 e lançamento aguardado na época, Animal Crossing: New Horizons.

O jogo, que foi lançado no início da pandemia, em março de 2020, já vendeu 7.183.333 cópias no país desde então, segundo a revista Famitsu, o que faz dele o jogo de Switch mais vendido no Japão até hoje.

No lançamento, Animal Crossing: New Horizons logo subiu para o topo da lista de mais vendidos, onde continuou até a escassez de consoles Nintendo Switch no mercado ainda naquele ano.

Para se tornar o jogo de Switch mais vendido do Japão, foi preciso derrotar concorrentes fortes, mas Animal Crossing: New Horizons fez isso com folga. Em segundo na lista, ficou Super Smash Bros. Ultimate com 4,7 milhões de unidades vendidas. Completam o top 5 Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Sword e Shield e Splatoon 2, todos com mais de 4 milhões de unidades vendidas.

Não se sabe quanto tempo de vida o Nintendo Switch ainda tem, mas Animal Crossing deve continuar em primeiro lugar por muito tempo, talvez até o fim da geração desse console.

O jogo tem um DLC recente, de novembro de 2021, mas foi dito que ele será o único. Não se espera que haja mais conteúdo novo. New Horizons está disponível nas lojas digitais e como mídia física.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 14 de março.