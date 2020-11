Among Us lança atualização beta de outubro para o jogo principal e promete mais novidades

As contas de jogador e um novo mapa estão em desenvolvimento.

A atualização beta de outubro de Among Us está no ar para todos os jogadores, contendo votos anônimos, opções de disponibilidade na barra de tarefas e símbolos adicionais para daltônicos.

Também foram implementadas algumas mudanças de qualidade de vida. Diversas correções de erros, que aparentemente foram incluídas graças a algumas melhorias no servidor e apresentam soluções para hacks. De acordo com uma publicação no blog da InnerSloth sobre o problema, “trapaça e hacks… foram bem ruins por um tempo” e erros foram um efeito colateral das tentativas de combater esses abusos de erros.

“Relaxem, porque ameaças feitas no jogo são falsas e seus dispositivos e dados estão a salvo”, disse a InnerSloth. “Se vir um hacker, você poderá bani-lo ou encontrar outra sala.”

A desenvolvedora disse que “não há um plano oficial”, mas que espera incluir contas pessoais em dezembro. Isso permitirá que os usuários denunciem jogadores tóxicos e trapaceiros, além de abrir funções como listas de amigos.

Um novo mapa, baseado na série Henry Stickmin da InnerSloth, está em desenvolvimento. Mesmo no estado atual, o mapa já é maior que o maior mapa atual do jogo, Polus. Quando for lançado, ele ficará disponível para todos os jogadores, não ficará bloqueado por um DLC.

Outras mudanças de qualidade de vida, como localização e mais suporte a jogadores daltônicos, também estão em desenvolvimento. A desenvolvedora planeja traduções profissionais em diversos idiomas, e o suporte a daltônicos continuará sendo monitorado e ajustado.

O jogo se tornou um sucesso tão grande devido a seu sucesso no streaming, e a InnerSloth disse que isso trazia seus próprios problemas para a empresa, mas também disse que havia muito mais a caminho de Among Us.

“Esses não são todos os nossos planos”, disse a InnerSloth. “Temos muitas coisas planejadas que ainda não estamos prontos para compartilhar!”

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 04 de novembro.