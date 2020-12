Among Us está disponível para Nintendo Switch

Among Us dominou o mundo dos games nos últimos meses. Milhões de jogadores baixaram o jogo para mobile e outras centenas de milhares jogam no PC.

Agora, jogadores de Nintendo Switch também terão a chance de jogar Among Us com seus amigos, já que o jogo chegou ao console hoje.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020

A versão de Among Us para Nintendo Switch foi revelada no evento Nintendo World de hoje, que mostrou alguns trechos do jogo no Switch. Você ainda poderá completar tarefas quando um Impostor tenta matar todo mundo sem ser detectado.

Among Us foi o jogo mobile mais baixado do último mês, com 53,2 milhões de downloads em todos os dispositivos. Ele manteve uma base de jogadores estável na Steam e até venceu dois prêmios no The Game Awards 2020. A versão para Switch provavelmente trará mais jogadores à comunidade, ajudando a prolongar esse bom momento.

Recentemente, a desenvolvedora de Among Us, Innersloth, revelou um novo mapa chamado “The Airship” (“A Aeronave”), que será lançado no início de 2021. O mapa incluirá diversos locais iniciais que você pode escolher depois das reuniões.

Among Us custa R$ 10,89 na Steam e é gratuito para dispositivos móveis. No exterior, o preço dele para Nintendo Switch é o mesmo para PC: 5 dólares, o equivalente a 25 reais. No Brasil, chegou por R$ 18,50.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de dezembro.