Among Us atinge 100 milhões de downloads e 3,8 milhões de jogadores simultâneos

O fenômeno Among Us continua a estabelecer grandes marcos. No fim de semana passado, o jogo atingiu 3,8 milhões de jogadores simultâneos, de acordo com um dos desenvolvedores da Innersloth.

É importante notar que o número inclui jogadores de celular e aqueles na Steam, e que o jogo é gratuito para jogar no celular. Mas isso não diminui a façanha de forma alguma.

Mobile and PC combined had 3.8M concurrent last weekend. Not downloads (>100M), not daily active (>60M). — Forest (@forte_bass) September 28, 2020

A equipe de três pessoas sediada em Redmond, Washington, lançou Among Us em 2018, e sua popularidade disparou neste ano, em grande parte graças a ser escolhido e transmitido por grandes criadores de conteúdo como Sodapoppin, xQc, Lirik e muitos mais.

Forest Willard, programador líder da Innersloth, também revelou que o jogo ultrapassou recentemente 60 milhões de usuários ativos diários e 100 milhões de downloads, com a grande maioria deles vindo de iOS e Android.

No Steam, Among Us alcançou um incrível pico de contagem de jogadores de 438.524, de acordo com o SteamCharts. Isso coloca o jogo de festa lá em cima com nomes como CS:GO, Dota 2 e PUBG.

A Innersloth anunciou recentemente que a sequência de Among Us foi descartada e a equipe irá trabalhar para melhorar e adicionar conteúdo ao jogo original.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 28 de setembro.