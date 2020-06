Afiliados da Multiple Method cortam relações com a organização após acusações de assédio sexual

A organização de E-sports Method perdeu alguns de seus streamers afiliados hoje e pode ficar sem a equipe de Path of Exile, após uma série de acusações de assédio sexual envolvendo um de seus ex-raider do WoW e seu co-CEO.

No início desta semana, a equipe se desvinculou de MethodJosh depois que várias mulheres no Twitter se manifestaram relatando casos de assédio sexual direcionado a menores. Josh foi banido permanentemente da Twitch no ano passado e um relatório do Kotaku de 2019 detalhou vários casos de má conduta sexual por parte do streamer.

Além da demissão de Josh, a Method colocou seu co-CEO, Sascha Steffens, em licença não remunerada por alegações de má conduta sexual de duas mulheres que datam de 2015. A organização está conduzindo uma investigação de terceiros para determinar o futuro de Steffens.

Após esses desenvolvimentos, várias pessoas afiliadas à Method, incluindo a personalidade das streams Preach e os jogadores de WoW Classic Esfand, Payo e TipsOut, cortaram relações com a organização.

A maioria das conversas sobre essa situação está focada principalmente nas ações de Josh. Por causa da história pública de Josh envolvendo suposto assédio sexual, as recentes alegações contra ele, incluindo várias mulheres menores de idade, fizeram as pessoas questionarem por que a organização o manteve por tanto tempo.

We can confirm we will not be working with Method in the future.

We are sickened to hear of the allegations made given that we should all be using to use our platform to create a fun yet safe environment for our communities.

What has happened is NOT ok.https://t.co/2ugg5LQ82V — Mike (@PreachGaming) June 25, 2020

“Perguntei sobre o MethodJosh repetidamente e diretamente”, disse Preach. “Disseram-me que não era grande coisa, tinha sido resolvido e não era um problema.”

Embora Preach pessoalmente nunca tenha sido um membro oficial da Method, ele trabalhou com a organização durante seus inúmeros eventos Race To World First.

Em um vídeo em sua página da Twitch, Preach explicou exatamente por que a situação com Josh levou à sua decisão de não trabalhar mais com a Method. Como pai de dois filhos, Preach disse que se sente “horrível” e parecia visivelmente perturbado ao expressar suas emoções em torno das circunstâncias.

“Eu tenho que acreditar que alguém naquela equipe sabia alguma coisa… e decidiu colocar eu e os outros streamers em uma posição em que conversamos sobre ele”, disse ele. “Não sei quem sabia o que, e esse é o problema. Essa incerteza se importamos e que outras pessoas não importam, não podemos trabalhar com isso.”

Além do anúncio de Preach, várias personalidades da Twitch que trabalham sob a bandeira da Method disseram que não representam mais a marca.

After learning of the recent allegations, I've decided to leave the @Method organisation. My full support goes out to all the victims involved. — Payo (@payowow) June 25, 2020

Os jogadores de WoW Classic TipsOut, Esfand e Payo tweetaram individualmente que estão cortando relações com a organização. Esfand e Payo são dois dos streamers do Classic mais populares da Twitch e o TipsOut ganhou fama na comunidade por sua mão na organização de um corpo de torneios PvP chamado Classic Duelers ‘League.

Thank you all for your kind words and support over these past few days.



I am leaving the Method organization. — Tips Out (@TipsOutBaby) June 25, 2020

I've been partnered with Method for quite some time and we've been in negotiations for a contract renewal for the last few months.



All things considered, I've come to the decision to decline the offer and move on from Method and explore my options as a free agent. — Esfand (@EsfandTV) June 25, 2020

Junto com as streamers do Classic da organização que expressam preocupação com ela, seus jogadores de Path of Exile decidiram remover toda a marca Method das suas respectivas contas da Twitch e do Twitter, enquanto deliberavam coletivamente sobre como seria o futuro da equipe.

I and the PoE Method Team will be removing all Method branding from our Twitch & Twitter accounts, and are currently deciding what permanent steps to take. — Zizaran (@Zizaran) June 25, 2020

O membro da equipe Zizaran, que também faz parte do Conselho de Segurança da Twitch, postou as notícias no Twitter hoje cedo. A equipe de POE da Method consiste em cinco jogadores e Viyro, que atua como gerente da equipe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 25 de junho.