A primeira versão prévia do Windows 11 foi lançada

Embora o Windows 11 ainda esteja em desenvolvimento, a Microsoft disponibilizou sua primeira prévia hoje para qualquer um que seja um Windows Insider.

A versão prévia do Windows 11 é intitulada “build 22000.51” e os Windows Insiders podem baixá-la agora. Não é muito complicado se tornar um Windows Insider. Tudo que você precisa fazer é registrar-se no site oficial para se tornar um e a versão prévia estará disponível para você testar. Você provavelmente encontrará alguns erros, mas isso faz parte da experiência de um testador.

Esta versão prévia contém muitos dos recursos apresentados durante a revelação, mas ainda faltam alguns. A Microsoft planeja adicionar mais nos próximos meses. O Windows 11 será uma atualização gratuita para todos os usuários do Windows 10 e será lançado ainda este ano, possivelmente em outubro.

Aqui estão alguns dos principais recursos que você verá no caso de baixar a versão 22000.51 do Windows 11, de acordo com o anúncio oficial da Microsoft.

Iniciar: Iniciar coloca tudo o que você precisa em seu PC no centro com um conjunto de aplicativos fixados e uma seção “Recomendado” alimentada pela nuvem que mostra seus arquivos abertos recentemente de seu PC e em seus dispositivos, como seu smartphone com OneDrive.

Iniciar coloca tudo o que você precisa em seu PC no centro com um conjunto de aplicativos fixados e uma seção “Recomendado” alimentada pela nuvem que mostra seus arquivos abertos recentemente de seu PC e em seus dispositivos, como seu smartphone com OneDrive. Barra de tarefas: A barra de tarefas também é centralizada com belas novas animações. Tente fixar, iniciar, alternar, minimizar e reorganizar seus aplicativos na barra de tarefas para ver as belas novas animações.

A barra de tarefas também é centralizada com belas novas animações. Tente fixar, iniciar, alternar, minimizar e reorganizar seus aplicativos na barra de tarefas para ver as belas novas animações. Centro de Notificações e Configurações Rápidas: O canto inferior direito da Barra de Tarefas tem um botão para Centro de Notificações (WIN + N) e Configurações Rápidas (WIN + A). A Central de Notificações é o lar de todas as suas notificações no sistema operacional e de uma exibição de calendário de um mês inteiro. Configurações Rápidas é o local para você gerenciar as configurações comuns do PC de forma rápida e fácil, como Volume, Brilho, Wi-Fi, Bluetooth e Focus Assist. Diretamente acima de suas Configurações rápidas, você verá os controles de reprodução de mídia ao reproduzir música ou vídeos no Microsoft Edge ou streaming de música em aplicativos como o Spotify.

O canto inferior direito da Barra de Tarefas tem um botão para Centro de Notificações (WIN + N) e Configurações Rápidas (WIN + A). A Central de Notificações é o lar de todas as suas notificações no sistema operacional e de uma exibição de calendário de um mês inteiro. Configurações Rápidas é o local para você gerenciar as configurações comuns do PC de forma rápida e fácil, como Volume, Brilho, Wi-Fi, Bluetooth e Focus Assist. Diretamente acima de suas Configurações rápidas, você verá os controles de reprodução de mídia ao reproduzir música ou vídeos no Microsoft Edge ou streaming de música em aplicativos como o Spotify. Explorador de Arquivos: A Microsoft tornou o Explorador de Arquivos moderno com uma aparência limpa e uma nova barra de comandos. A Microsoft também introduziu menus de contexto lindamente projetados ao clicar com o botão direito do mouse no Explorador de Arquivos ou na área de trabalho. Os desenvolvedores de aplicativos poderão estender os novos menus de contexto. A Microsoft está trabalhando para publicar documentação para desenvolvedores de aplicativos sobre como fazer isso com seus aplicativos em breve.

A Microsoft tornou o Explorador de Arquivos moderno com uma aparência limpa e uma nova barra de comandos. A Microsoft também introduziu menus de contexto lindamente projetados ao clicar com o botão direito do mouse no Explorador de Arquivos ou na área de trabalho. Os desenvolvedores de aplicativos poderão estender os novos menus de contexto. A Microsoft está trabalhando para publicar documentação para desenvolvedores de aplicativos sobre como fazer isso com seus aplicativos em breve. Temas: Além dos novos temas padrão do Windows 11 para os modos claro e escuro, ele também inclui quatro temas adicionais para que você possa fazer com que o Windows se sinta da maneira que deseja. Todos os novos temas foram projetados para complementar a barra de tarefas centralizada. A Microsoft também adicionou novos temas de contraste para pessoas com deficiência visual, como sensibilidade à luz. Para alterar o tema, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha “Personalizar”.

Além dos novos temas padrão do Windows 11 para os modos claro e escuro, ele também inclui quatro temas adicionais para que você possa fazer com que o Windows se sinta da maneira que deseja. Todos os novos temas foram projetados para complementar a barra de tarefas centralizada. A Microsoft também adicionou novos temas de contraste para pessoas com deficiência visual, como sensibilidade à luz. Para alterar o tema, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha “Personalizar”. Sons: Os sons no Windows 11 foram projetados para serem mais leves e atmosféricos. Eles também são ligeiramente diferentes dependendo se o tema do Windows está no modo escuro ou claro. O som de inicialização do Windows também faz seu retorno no qual você ouvirá quando seu PC inicializar na tela de bloqueio e estiver pronto para você fazer o login.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 29 de junho.