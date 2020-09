“99%” dos jogos de PS4 testados serão compatíveis com PS5, diz CEO do PlayStation

O PS5 terá retrocompatibilidade com a maior parte dos títulos do seu antecessor, segundo Jim Ryan, presidente e CEO da divisão do PlayStation na Sony.

Em entrevista ao Washington Post, Ryan declarou que, entre os milhares de jogos de PS4 que foram testados, “99%” poderiam ser jogados no PS5.

Os números condizem com a forma que a Sony tratou as gerações anteriores de consoles. O PS2, em especial, teve uma vida útil impressionantemente longa: recebeu suporte da empresa por 13 anos, inclusive durante cerca de metade da vida útil do PS3.

“A comunidade do PS4 vai continuar sendo de vital importância para nós por mais três ou quatro anos”, disse Ryan. “Muitos vão seguir para o PS5… mas dezenas de milhões ainda continuam com o PS4.”

A Sony também vai lançar a PlayStation Plus Collection, uma seleção de 18 títulos de PS4, incluindo jogos aclamados como God of War, Bloodborne e The Last of Us: Remasterizado, para receber bem os que fizerem a transição para a nova geração.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 17 de setembro.