Nova coletânea PlayStation Plus Collection terá God of War, Bloodborne e mais para o PS5

A Sony resolveu dar uma espécie de presente aos assinantes da PlayStation Plus que passarem para o PlayStation 5 com a chamada PlayStation Plus Collection.

Com a novidade, você poderá baixar uma seleção de títulos do PS4 quando a próxima geração for lançada, em 19 de novembro no Brasil e 12 de novembro nos EUA.

Os novos e velhos jogadores poderão conhecer alguns dos melhores títuos da geração anterior sem custo adicional, desde que tenham PS Plus. Veja todos os títulos que ficarão disponíveis no lançamento.

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Rachet and Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit Become Human

Battlefield One

Infamous Second Sun

Batman Arkham Knight

Last Guardian

The Last of Us: Remastered

Persona 5

Resident Evil 7

Não é exatamente o relançamento da PlayStation Now que alguns esperavam como concorrente da Microsoft Game Pass, mas é um bom incentivo para adquirir o PS5 no lançamento, especialmente se você perdeu alguns dos maiores sucessos do PS4.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de setembro.