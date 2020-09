Quando termina a temporada 17 de Free Fire?

A temporada 17 de Free Fire está no ar. Como as temporadas anteriores, ela oferece várias recompensas aos jogadores por subir de patente no jogo. As recompensas serão distribuídas no fim da temporada.

Começando em 21 de agosto, a temporada vai durar quase dois meses e terminar em 16 de outubro. Depois disso, a nova temporada começa e as patentes são reiniciadas.

Você pode conseguir ouro e outros itens a cada vez que subir de patente, do Bronze I ao Desafiante. Entre os destaques, estão:

Ouro I: Jaqueta e banner de ouro da temporada 17

Platina I: Banner de platina da temporada 17

Diamante I: Banner de diamante da temporada 17

Mestre: Jaqueta e banner de mestre da temporada 17

Ficar entre os 300 jogadores mais bem-colocados do Mestre faz com que você avance para o Desafiante. No Desafiante, você desbloqueia o banner e avatar do Desafiante por 60 dias, além de outras recompensas exclusivas.

Nesta semana, Free Fire lançou a atualização ” Dia de Booyah!”, que trouxe duas novas armas (ParaFAL e Lança-chamas) e muitas outras mudanças. A ParaFAL é um rifle de longo alcance, e o Lança-chamas reduz os inimigos a cinzas. Ele também é a arma mais rápida para derreter as Paredes de Gel em Free Fire. Nesta atualização, também foi adicionado um novo menu de Arsenal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 24 de setembro.