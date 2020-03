Como adicionar amigos em Free Fire?

Free Fire fica melhor com amigos.

Free Fire, da Garena, é um dos maiores jogos battle royale do mundo. São diversos modos, como contra squad, esquadrão antibombas, hora do rush e invsão zumbi, e todos eles podem ser aproveitados com amigos.

Saiba tudo que precisa para começar a jogar Free Fire com seus amigos:

Como adicionar amigos

Abra o jogo. No canto superior direito do menu, ao lado do logo de Free Fire, clique na opção de amigos. Na nova janela que abrir, clique no botão de “adicionar” à esquerda. No canto inferior esquerdo, há uma opção de busca. Digite o nome de usuário do seu amigo e clique no botão para pesquisar. Clique no ícone de + ao lado do nome de usuário do seu amigo para adicionar.

Como convidar amigos para uma partida

Free Fire pode ser jogado em esquadrões de até quatro pessoas. Também há modos solo e em duplas. Para convidar um amigo para a partida, siga os passos:

Clique no botão de convite, próximo ao canto superior direito da tela. Será aberta uma aba que mostra todos seus amigos. Clique no ícone de + ao lado do nome para convidar. Também é possível procurar um amigo para convidar usando a opção de pesquisa. Só amigos online podem ser convidados.

O líder do saguão poderá escolher o mapa e modo para jogar quando todos os jogadores estiverem prontos para começar a partida. Todos os jogadores de um esquadrão podem interagir uns com os outros usando o sistema nativo de conversa por voz.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 30 de março.