Vazamentos revelam trajes de Pantera Negra, Arqueiro Verde, Capitã Marvel e Treinador em Fortnite | Dot Esports Brasil

Já houve vários crossovers na história de Fortnite. Em algumas temporadas, os jogadores puderam habilitar trajes de seus heróis e vilões favoritos.

E agora novos vazamentos sugerem que você poderá desbloquear trajes do Pantera Negra, do Arqueiro Verde, da Capitã Marvel e do Treinador em uma atualização futura, continuando a leva de super-heróis a aparecerem no battle royale.

Alguns mineradores de dados de Fortnite publicaram hoje capturas de tela dos trajes do Pantera Negra e da Capitã Marvel, que serão lançados em uma atualização futura. Também foi publicada uma captura de tela do Arqueiro Verde, personagem popular da DC e protagonista da série Arrow.

Mas não são apenas heróis que estão chegando a Fortnite. O minerador de dados ShiinaBR também publicou uma captura de tela do Treinador, famoso vilão da Marvel que já foi inimigo de vários heróis. O Treinador ainda não apareceu no Universo Cinematográfico Marvel, mas aparecerá no filme da Viúva Negra.

Você também pode esperar o lançamento de novos gestos, como o Wakanda Para Sempre, que é uma homenagem ao Pantera Negra. Outros trajes temáticos das festas de fim de ano serão lançados em atualizações futuras e você poderá até receber trajes gratuitos.

Vários personagens de outros universos também aparecerão em Fortnite em breve. Uma parceria com The Walking Dead foi anunciada recentemente e o Master Chief da série Halo está disponível para compra. Provavelmente outros personagens aparecerão nas próximas atualizações do jogo, mas não se sabe quando os trajes vazados serão lançados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de dezembro.