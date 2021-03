Trailer do Passe de Batalha do Fortnite, Temporada 6, Capítulo 2 revelado | Dot Esports Brasil

Com o lançamento da Temporada 6, Capítulo 2 de Fortnite, a Epic Games agendou um trailer para a próxima temporada de batalha.

A filmagem que será lançada em breve foi postada online pelo minerador de dados FNBRLeaks.

No trailer, os fãs têm sua primeira visão em alguns dos novos trajes de personagens e mecânica de jogo que estarão presentes na temporada apelidada de Primal.

Em primeiro lugar, temos um vislumbre do traje de Lara Croft Tomb Raider empunhando um novo tipo de arco. Lobos também estão presentes seguindo um personagem conforme eles se movem pelo mapa, confirmando um vazamento anterior de que esses animais serão domáveis durante o jogo.

O trailer também mostra os muitos estilos disponíveis para o traje do Agente Jones adquirível no primeiro nível do passagem de batalha.

Continuando com os rostos familiares, Ravena da série Jovens Titãs da DC ao lado do que parece ser um novo planador com tema de galáxia disponível através do passe de batalha.

Muitas das outras recompensas cosméticas disponíveis ao longo da temporada são mostradas, incluindo o traje Algoz do Pináculo que vazou, que será a recompensa final do passe de batalha nesta temporada.

As galinhas também desempenharão um papel importante nesta temporada com um novo traje, mas também com a mecânica de jogo adicional que permite que sejam usadas como uma ferramenta de planador para evitar danos por queda.

O trailer termina com a câmera se aproximando de uma figura sinistra no topo do Pináculo que ainda não foi identificada.

Hoje, mais cedo, os vazadores descobriram uma lista completa das recompensas que estarão disponíveis durante a temporada Primal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de março.