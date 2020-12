Trailer da história da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite é revelado | Dot Esports Brasil

Após a conclusão da temporada 4 do Capítulo 2 de Fortnite ontem à noite, a Epic Games finalmente mostrou um pouco do que viria na quinta temporada.

O trailer da história começa logo onde o evento do fim de temporada parou, com Jonesy acordando dentro da Agência.

Após atender o telefone, Jonesy recebe a missão de estabilizar o ponto zero e garantir que ninguém escape do loop. Para isso, ele usa uma máquina para localizar os melhores caçadores de todas as realidades antes de ser sugado para o ponto zero, sendo transportado para um novo mapa.

A quinta temporada se chama Ponto Zero e acompanha Jonesy na saga de recrutar os melhores caçadores de todas as realidades para ajudá-lo a garantir que ninguém escape do loop.

No trailer do passe de batalha, vimos os caçadores que Jonesy juntou, começando com o Mandaloriano da série The Mandalorian, spin-off de Star Wars, e vários outros.

A quarta temporada acabou com um evento onde os jogadores se juntaram aos heróis da Marvel para derrotar Galactus. Durante o evento, o devorador de mundos teve como alvo o ponto zero, buscando absorver seu poder e destruir a realidade. Os jogadores e heróis conseguiram derrotar o vilão usando Ônibus de Batalha cheios de explosivos, mas parece que a ameaça ainda não foi completamente resolvida. Ao fim do evento, vimos Jonesy acordar no lugar onde começa o trailer da nova temporada.

A temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite já está no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de dezembro.