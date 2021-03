Todas as missões do agente Jones e como completá-las em Fortnite Capítulo 2, Temporada 6 | Dot Esports Brasil

Uma nova temporada de Fortnite acabou de acontecer e o passe de batalha da Capítulo 2, Temporada 6, está cheia de trajes épicos para desbloquear. Embora completar os desafios semanais para desbloquear mais níveis seja o objetivo de muitos jogadores, alguns cosméticos estão bloqueados por missões exclusivas que você precisará concluir.

Começando no passe de batalha nível 14, você será capaz de desbloquear mais estilos de Jones, se completar sua linha de missão específica. Os estilos adicionais da mochila também exigirão que você complete mais desses desafios, o que significa que pode levar uma hora ou mais para desbloquear todas as versões desta mochila.

O primeiro desafio desta linha de missão começará com Lara Croft pedindo para você investigar uma anomalia detectada no Lago da Preguiça. Depois de chegar ao local em Lago da Preguiça, uma borboleta brilhante o ajudará a completar a missão. Quando a borboleta desaparece, isso significa que você chegou ao último estágio da missão.

Você precisará interagir com um conjunto de joias para colocá-las na ordem certa. No entanto, não parece haver nenhuma dica de como você pode acertá-los na primeira tentativa. Se você colocá-los de forma errada, eles desaparecerão e você precisará começar de novo. Considerando que as joias que você colocou na ordem correta também reiniciam quando você coloca a próxima errada, você precisará prestar atenção à sua sequência para voltar aos trilhos o mais rápido possível.

O segundo desafio que será desbloqueado no passe de batalha nível 28 para liberar Jones (Salto 23) também apresenta características semelhantes à primeira missão. Você precisará visitar a Carcaça do Cação, desta vez, para encontrar outra anomalia. Ao pousar no lado norte da ilha, você será saudado por uma borboleta brilhante que o levará a um projetor.

Você precisará usar um emote próximo a este projetor e a anomalia aparecerá no ar. Certifique-se de ter materiais sobressalentes para construir seu caminho e detectar a anomalia, ou destruir algumas das árvores próximas para construir algumas rampas.

O terceiro desafio de Jones desbloqueia o seu terceiro estilo, Salto 31. Você investigará uma anomalia perto de Toca do Gato, localizado logo abaixo de uma montanha. Ao pousar neste local que parece um acampamento militar, uma borboleta brilhante começará a conduzi-lo em direção à anomalia. Esta anomalia está presa atrás de um cofre e não é destruída com uma picareta. Você precisará pegar os explosivos dispostos ao redor para criar uma lacuna suficiente para que você possa obter a anomalia.

Tente encontrar uma arma também para atirar nesses barris, pois você pode não ter tempo suficiente para fugir antes que os barris explodam. A explosão também reduzirá sua Vida se você estiver perto o suficiente, então proteja-se.

O quarto estilo de Jones, Salto 42, exigirá que você visite a Fortaleza Furtiva atrás de uma anomalia. Você encontrará a borboleta brilhante logo abaixo do primeiro "O" em "Fortaleza" no minimapa e ela o acompanhará em direção ao oeste do local. Esta anomalia ficará enterrada no subsolo e a borboleta fará com que ela volte à superfície.

Acerte a lombada brilhante algumas vezes com sua picareta e você poderá pegar a anomalia para completar a missão.

A quinta e última missão de Jones pedirá que você investigue uma última anomalia em Bosque Choroso. Vá para o centro do local, onde você poderá ver uma torre. Você encontrará a borboleta brilhante vagando ao redor da torre, geralmente dentro de arbustos.

A borboleta o levará ao topo da torre e voará para o céu para revelar a anomalia. Considerando que a anomalia estará pairando no ar, você precisará construir uma plataforma para pegá-la.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de março.