Sósia de Tfue começou a fazer streams de Fortnite na Twitch

Um britânico que parece o jogador estrela de Fortnite: Battle Royale, Turner “Tfue” Tenney, agora faz streams do jogo na Twitch com o nome de “2_fue”.

No começo do mês, 2_fue publicou no subreddit de Fortnite, informando a comunidade de que não era o Tfue de verdade, porque algumas pessoas estavam indo falar com ele pessoalmente achando que fosse o streamer.

r/FortNiteBR – No kids, I’m not tfue: After being stopped for a photo for the 1000th time I feel obligated to tell the world r/FortNiteBR: The developer supported, community run subreddit dedicated to the Fortnite: Battle Royale game mode by Epic Games.

A publicação viralizou no Reddit e Tfue comentou sobre isso em sua stream, dizendo que queria encontrar seu “gêmeo” e trabalhar com ele em conteúdo para seu vlog. Ele não deve ter muito trabalho para encontrar 2_fue agora, já que o sósia entrou oficialmente na Twitch.

2_fue criou sua conta em 6 de julho e começou a fazer streams de Fortnite em 11 de julho. Ele faz isso regularmente e já tem 250 seguidores.

cracked Clip of 2_fue Playing Fortnite – Clipped by whateverrook14

Mesmo que sejam parecidos fisicamente, não é surpresa nenhuma que 2_fue não jogue tão bem quanto Tfue, que já jogou pela FaZe Clan e é considerado um dos melhores jogadores de Fortnite do mundo. Mas isso não deve impedir que Tfue e 2_fue se juntem para jogar em Duplas em algum momento.

Isso provavelmente vai acontecer no futuro, já que Tfue começou a seguir seu “gêmeo” no Twitter. Se isso acontecer e as pessoas curtirem o conteúdo, 2_fue pode mesmo investir nas streams de Fortnite na Twitch.

Veja tanto Tfue quanto 2_fue jogando Fortnite na Twitch.

Artigo publicado originalmente por Leonardo Biazzi em inglês no Dot Esports no dia 24 de julho.