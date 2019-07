Quando o evento de aniversário de Fortnite começa no Battle Royale?

Com o fim dos 14 Dias de Verão de Fortnite, os jogadores vão ficar ansiosos por novos eventos no jogo. Pelo que vimos depois da atualização v9.40, pode ser que um esteja chegando.

O segundo aniversário de Fortnite será muito em breve, de acordo com o que a Epic Games revelou nas notas de atualização (confirmando o que os mineradores de dados encontraram nos arquivos de jogo). O modo Salve o Mundo já tem alguns elementos de aniversário, como um Jonesy de Aniversário e uma Lhama temática, mas os jogadores do Battle Royale ainda estão esperando algo acontecer.

Independentemente do que esteja vindo, espera-se que o evento do segundo aniversário de Fortnite comece no Battle Royale na próxima semana, provavelmente em 25 de julho. É aí que o jogo completa dois anos, já que a Epic conta pelo lançamento do primeiro modo do jogo, agora conhecido como Salve o Mundo.

Mineradores de dados descobriram que, como no ano passado, a Epic preparou alguns desafios de aniversário que devem ficar disponíveis para todos os jogadores. Haverá decorações temáticas de aniversário espalhadas pela ilha e bolos de aniversário gigantes, que aparentemente recuperam vida e escudo dos jogadores quando eles interagem com os pedaços em volta. Se os vazamentos estiverem certos, os jogadores poderão desbloquear uma picareta temática de bolo se completarem todos os desafios de aniversário.

A Epic ainda não confirmou todas as informações do evento de aniversário em Battle Royale, mas o evento de Salve o Mundo, que já está acontecendo, leva a acreditar que algo vem por aí.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 17 de julho.