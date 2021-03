Onde ficam todos os itens míticos da temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A sexta temporada do Capítulo 2 de Fortnite começou em 16 de março com uma animação épica que concluiu a história da última temporada, a Crise Zero.

Embora Jones tenha tentado ao máximo salvar o mundo de Fortnite, as consequências da explosão devem levar os jogadores em jornadas incríveis ao longo da temporada. Enquanto a nova história se desenrola lentamente, você poderá passar o seu tempo em Fortnite com as novas mecânicas, como a de caça e a de criação.

Além de várias mudanças, a briga para encontrar os novos itens míticos será alta. Até a segunda semana da temporada, há apenas dois deles disponíveis no mapa.

Nas mãos certas, as armas míticas podem aumentar as suas chances de vencer por uma boa margem. Mas ir atrás dessas armas vai fazer de você um alvo para outro jogadores, já que será preciso sobreviver em áreas mais populosas para ter os itens míticos nas mãos.

Saiba onde encontrar os itens Míticos na sexta temporada do Capítulo 2 de Fortnite.

Onde encontrar a Espingarda Primal da Algoz do Pináculo na sexta temporada de Fortnite Capítulo 2

Você vai precisar derrotar a Algoz do Pináculo para poder tomar sua Espingarda Primal. A Algoz do Pináculo fica na nova região do centro do mapa, chamada O Pináculo. Embora o topo da torre no centro do local pareça o lugar perfeito para uma chefe, a Algoz do Pináculo prefere patrulhar os prédios próximos. Ela não aparece em um local fixo, mas você vai poder vê-la de longe, já que a barra de vida dela será visível através das paredes.

A Algoz do Pináculo não usa a Espingarda Primal, a não ser que você chegue muito perto dela. É ideal manter distância ao lutar com ela, já que ela pode derrotar praticamente qualquer um com um tiro se usar a Espingarda Primal.

Onde encontrar as Botas de Pulo do Pináculo na sexta temporada de Fortnite Capítulo 2

Para conseguir um par de Botas de Pulo do Pináculo, você precisa antes derrotar um Guarda da Torre. Há cinco deles no mapa e cada um deles guarda uma torre, que fica no fim dos caminhos que saem do centro do mapa.

Os Guardas da Torre podem parecer alvos fáceis de longe, mas, assim como a Algoz do Pináculo, eles têm talentos únicos que podem fazer com que sejam bem difíceis de eliminar. Quando você eliminar um guarda, receberá uma arma Épica e um orbe. O orbe não pode ir para o seu inventário e você terá que pegá-lo do chão e carregar com você.

Carregar o orbe desabilitará as suas armas e você precisará levá-lo até o centro do mapa. Quando estiver carregando o orbe, você poderá pular mais alto, o que faz com que seja mais fácil chegar ao centro do mapa. A luz que sai do orbe vai apontar para a direção que você deve seguir. Para conseguir as Botas de Pulo do Pináculo, será preciso seguir as direções em que o orbe aponta. As luzes vão levar a uma espécie de santuário onde você deve inserir o orbe. Após uma breve animação, o santuário vai entregar as Botas de Pulo do Pináculo.

Essas botas ocupam um espaço no inventário, mas não é preciso equipá-las para usar a melhoria. Quando as Botas de Pulo do Pináculo estiverem no seu inventário, você já vai poder pular mais alto. Seu primeiro pulo será normal, mas o segundo e o terceiro serão consideravelmente mais altos.

Antes de enfrentar esses chefes, é melhor se equipar para garantir que tem materiais e armas suficientes. Há grandes chances de que haja outros jogadores tentando desafiar esses chefes, então você pode preferir eliminá-los antes dos chefes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.