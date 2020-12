Onde encontrar todos os Postos Avançados do Comando Nevado na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Já está começando o Natal em Fortnite, porque a Epic Games deu início ao evento de fim de ano do jogo.

A Operação: Calafrio terá modos por tempo limitado (MTLs) com os quais os jogadores já estão familiarizados e adicionará vários trajes comemorativos. Além dos novos itens, cosméticos de eventos natalinos passados voltarão à loja ao longo do evento.

Comando Nevado parece estar encarregado do evento, porque é com ele que você consegue as missões que concedem EXP e cosméticos gratuitos. Ele também chegou ao mapa de Fortnite como personagem não-jogável e fica nas montanhas nevadas próximas à Toca do Gato.

Você também precisará encontrar os Postos Avançados do Comando Nevado, que estão espalhados pelo mapa, ao longo do evento. Mas encontrar todos eles em uma partida só pode ser um desafio.

Confira onde estão todos os Postos Avançados do Comando Nevado no evento Operação: Calafrio da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite.

Onde ficam todos os Postos Avançados do Comando Nevado na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Local 1: Parque Agradável

O primeiro posto avançado fica a oeste do Parque Agradável. Considerando que esse local é um dos mais contestados, recomendamos pousar diretamente em cima do posto.

Local 2: Alameda Arborizada/Bosque Choroso

O segundo posto avançado do Comando Nevado fica a sul da Alameda Arborizada e a oeste do Bosque Choroso. É bem longe dos centros dos dois locais, no entanto, e fica mais perto da Durrr Burger.

Local 1: Parque Agradável | Captura de tela via Epic Games Local 2: Alameda Arborizada/Bosque Choroso | Captura de tela via Epic Games Local 3: Estação Meteorológica na Toca do Gato | Captura de tela via Epic Games Local 4: Chaminés Chamuscantes | Captura de tela via Epic Games Local 5: Pântano Glup/Bosque Choroso | Captura de tela via Epic Games

Local 3: Estação Meteorológica na Toca do Gato

O terceiro posto avançado do Comando Nevado fica localizado na Estação Meteorológica na Toca do Gato. É a única parte do mapa que tem neve até o momento, então é o melhor lugar para um posto.

Local 4: Chaminés Chamuscantes

O quarto posto avançado do Comando Nevado ficará a sudeste das Chaminés Chamuscantes. É só descer o rio abaixo das Chaminés Chamuscantes, então não haverá muitas formas de se preparar com itens caso você pouse diretamente no local.

Local 5: Pântano Glup/Bosque Choroso

Esse é o segundo posto avançado que fica perto do Bosque Choroso e também é o último posto. Ele fica a sudeste do Bosque Choroso e a nordeste do Pântano Glup. Mas é mais perto do Bosque Choroso, então seria ideal ir até ele depois de visitar o segundo posto avançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de dezembro.