Onde encontrar e como dirigir os veículos da temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Os carros que podemos dirigir em Fortnite deveriam chegar aos servidores do jogo no fim de julho, na semana 6 da terceira temporada do Capítulo 2. Uma missão vazada pedia que os jogadores abastecessem um veículo na Toca do Gato.

Demorou mais que o previsto, mas os carros finalmente foram adicionados ao jogo na atualização 13.40, que foi ao ar ontem. Os dias de andar em barcos nas estradas acabaram (se você encontrar um veículo, obviamente).

Como os veículos provisórios que ficavam espalhados pelo mapa, você pode encontrar um dos novos veículos em qualquer lugar. Não é possível dirigir todos os carros, porém, já que a Epic Games também precisa deles como fontes de metal, o material mais durável do jogo. Os carros que devem ser usados para coletar materiais terão travas amarelas nos pneus, indicando que não podem se mover.

Todos os locais de veículos em Fortnite

São esses todos os locais confirmados de carros em Fortnite. Os locais podem ter papel importante no seu movimento dentro do jogo, mas lembre-se que agora há grande procura pelos carros. Quase todos os jogadores estarão atrás de um veículo.

O mapa também mostra um padrão. Os carros que podem ser usados para dirigir tendem a ficar perto de pontos de interesse e estradas próximas, e especialmente perto de postos de gasolina. Cada carro recebe o jogador com seu próprio som, incluindo músicas de artistas como Drake, 21 Savage, J. Cole e Juice.

Em que devo prestar atenção antes de dirigir um carro em Fortnite?

Os carros são “uma nova forma de se locomover”, mas também se tornaram um elemento complexo do jogo depois de algumas horas. Preste atenção aos seus arredores ao se aproximar de um carro, já que um inimigo pode o ter colocado lá. Você pode ser atingido por uma arma a longa distância na sua primeira interação com o veículo, então construir uma caixa ao seu redor pode garantir melhor sua segurança.

Lembre-se também de conferir o assento do passageiro antes de entrar em um veículo. Uma carona indesejada pode acabar com seus planos quando você menos esperar.

Se estiver tentando atirar em um inimigo e ele estiver se dirigindo a um veículo, você pode atirar nos pneus. Um carro com pneus furados se move mais lentamente e é bem mais difícil de controlar.

Os carros de Fortnite usam gasolina, e você pode ver quanto combustível um carro tem ao se aproximar dele. É preciso passar em um posto de gasolina para encher o tanque, ou usar um galão descartável que é até fácil de encontrar pelo mapa.

