Como abastecer um veículo na Toca do Gato na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A chegada dos carros a Fortnite com a atualização 13.20 foi um dos momentos mais empolgantes para alguns fãs na temporada 3 do Capítulo 2. Mas, apesar de o trailer da temporada ter mostrado diversos jogadores em uma perseguição nos carros, eles não puderam ser usados nas primeiras semanas.

Apesar de a maioria dos vazamentos ter dito que os carros estariam no ar em 22 de julho, na verdade a atualização 13.30 retirou os carros do jogo. Alguns fãs ficaram preocupados, achando que a Epic pudesse desistir totalmente da ideia, mas os desafios vazados para a semana 6 da temporada incluem uma missão específica que indica o contrário. A missão pede que os jogadores visitem um posto de gasolina na Toca do Gato e encham o tanque do carro.

Isso significa que, provavelmente, a Epic vai trazer os carros de volta com a possibilidade de entrar neles quando a missão estiver no ar. Você deve poder completar a missão entrando de carro no posto de gasolina e interagindo com a bomba de combustível.

Não há nenhuma informação disponível sobre como os jogadores poderiam interagir com os carros, mas não deve ser tão diferente dos outros tipos de veículos. Para entrar em veículos como helicópteros, carrinhos de golfe e barcos, basta chegar perto deles e pressionar a tecla de interação.

Onde abastecer um veículo na Toca do Gato em Fortnite?

Captura de tela via Epic Games

Quando puser as mãos em um carro, você vai precisar se dirigir ao posto de gasolina da Toca do Gato. A Toca do Gato fica a sudeste do Lago da Preguiça e a sudoeste da Via do Varejo. É só entrar de carro e parar perto de uma bomba de combustível para abastecer seu veículo.

Ao completar a missão, você recebe 35.000 de EXP para o Passe de Batalha da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de julho.