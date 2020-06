Onde encontrar boias do Deadpool no Iate na Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 foi ao ar neste mês, com um novo passe de batalha e novos desafios como recompensa para os jogadores que subirem de nível.

Como nas temporadas anteriores, esta também começou com desafios semanais, cada um concedendo 35.000 de EXP como recompensa. A maior parte deles era mais direta que os da temporada passada, o que foi uma novidade bem-vinda para muitos entusiastas.

Com a segunda semana da temporada, vieram novos desafios. Mais uma vez, você precisa visitar certos lugares do mapa de Fortnite para conseguir a boa e velha EXP. Um dos desafios pede que você encontre boias do Deadpool no Iate.

Onde encontrar as boias do Deadpool?

Apesar da recente inundação em Fortnite, O Iate continua ali, ou ao menos o que resta dele. Ele ainda fica na parte norte do mapa, mas um pouco mais à esquerda. As boias do Deadpool estão espalhadas pelo local.

São quatro boias, que podem ser difíceis de encontrar se você não souber onde procurar, devido a seus tons mais escuros. Você precisa encontrar e interagir com, no mínimo, três delas para completar o desafio.

A primeira boia fica em um contêiner laranja localizado no meio do Iate. Outra pode ser encontrada no nível mais alto da construção azul que fica em frente ao contêiner laranja.

A terceira fica bem do lado de fora da construção azul, entre duas cadeiras de praia e um guarda-chuva do Deadpool. A quarta pode ser encontrada na pequena construção no fim do Iate.

Quando encontrar três das boias do Deadpool, você recebe 35.000 de EXP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de junho.