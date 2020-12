Onde conseguir todas as armas Exóticas na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite começou no início deste mês, depois de um dos melhores eventos da história do jogo. Nesta nova temporada, temática de Caçadores de Recompensa, as grandes estrelas são o Mandaloriano e o Yoda Bebê, que vieram acompanhados de várias mudanças e renovações a Fortnite.

As armas Míticas foram polêmicas entre os jogadores competitivos de Fortnite por terem disponibilidade limitada no mapa. Só havia uma cópia de uma arma Mítica em uma partida de Fortnite, o que parecia um pouco injusto para os que não conseguiam essas armas. A nova temporada não se livrou completamente das armas Míticas, mas agora só há algumas delas. Elas foram substituídas, no entanto, pelas armas Exóticas, que você pode comprar de qualquer personagem não-jogável (NPC/PNJ) com barras de ouro.

Você pode encontrar barras de ouro em baús, obter como recompensa completando Caçadas ou conseguir algumas abatendo inimigos. Os personagens em questão também são os que enviam você em Caçadas, e cada um deles vende uma arma Exótica diferente.

Para conseguir missões com os personagens, você deve falar com eles usando a tecla de interação perto deles.

Saiba qual personagem procurar para conseguir a arma Exótica de sua escolha.

Onde posso encontrar todas as armas Exóticas na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Rifle de Precisão Fumegante

O Rifle de Precisão Fumegante é vendido por 600 barras de ouro e você pode comprá-lo com Bombito. Ele fica no Barracão Banal, em uma ilha a nordeste da Fortaleza Furtiva.

Rastreador de Sombras

Você precisará de 400 barras de ouro para comprar a pistola Rastreador de Sombras. Vá até a Doca Desleixada e encontre Reese, revendedora autorizada dessa arma. Reese fica no depósito mais à direita da Doca Desleixada, bem perto do mar.

Meteorológico

Há um rifle de precisão Exótico para cada um e o Meteorológico pode ser adquirido por 500 barras de ouro. Para comprar esse rifle de precisão, você precisará conversar com Lexa, que mora em uma casa bem protegida.

A casa de Lexa fica na Casa da Caçada, um novo ponto de interesse que fica perto do Lago da Preguiça. Fica mais para o sul na parte central do mapa, que agora é um deserto. Considerando que a casa ficará rodeada de soldados que parecem Capangas, existe uma chance de que você acabe levando um tiro antes de conseguir falar com Lexa.

Recomendamos se preparar para eliminá-los antes de entrar ou usar a entrada dos fundos, que parece menos protegida.

A Batida

As escopetas são parte essencial do combate 1×1 em Fortnite. Elas garantem precisão e podem abrir espaço para jogadas incríveis. A probabilidade de que isso aconteça aumenta drasticamente com A Batida, e você pode consegui-la com o Boneco de Testes por 600 barras de ouro.

O Boneco de Testes pode ser encontrado nos Carros Compactos ou a norte do Parque Agradável. Mas ele não muda seu local durante a partida, então certamente estará em um dos dois lugares.

Falcão Noturno

Apesar de as estrelas da temporada 5 do Capítulo 2, até o momento, serem o Mandaloriano e o Yoda Bebê, há outro personagem que realmente conquistou os fãs. Panqueco, um humanoide feito de panquecas, foi o segundo maior destaque da temporada e sua arma, o Falcão Noturno, pode ser comprado por 400 barras de ouro.

Panqueco passa a maior parte do tempo no seu restaurante, que fica no meio do deserto.

O Grande Refrigerador

A primeira atualização da temporada atual de Fortnite, a v15.10, incluiu duas novas armas Exóticas no jogo. O Grande Refrigerador parece o Lançador de Granadas, então é uma arma boa para o fim de jogo.

Você pode comprar o Grande Refrigerador com Comando Nevado, que faz parte da lista de personagens não-jogáveis de Fortnite. Comando Nevado anda pelo cume da montanha nevada próxima à Toca do Gato. Ele fica em uma van de sorvete, que você pode usar para localizá-lo quando estiver no ar.

Comando Nevado não tem nenhuma missão de Caçada, o que significa que você precisará ter barras de ouro suficientes para comprar O Grande Refrigerador antes de ir até ele.

Rifle de Precisão Sopro do Dragão

A segunda arma Exótica adicionada ao jogo com a v15.10 é o Rifle de Precisão Sopro do Dragão. Você pode comprar essa arma Exótica com a Renegada Flamejante, que aparece em um dos seguintes locais.

Renegada Flamejante pode aparecer na Tenda do Tronco, perto da Alameda Arborizada e do Litoral Límpido, ou nas Mansões Maculadas, que ficam a noroeste das Chaminés Chamuscantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de dezembro.