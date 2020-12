Onde atravessar anéis de fogo em um veículo na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

É hora de atravessar anéis de fogo outra vez no battle royale da Epic Games. Desta vez, a maioria dos anéis está em terra firme, então um veículo normal deve dar conta do recado.

Os desafios da segunda semana ainda não estão no ar, mas o mapa e o modo replay revelam um pouco do que vem por aí. Saiba como atravessar anéis de fogo em um veículo na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite.

Se você entrar no jogo agora e for para a região logo acima do Parque Agradável, verá o espaço perfeito para ganhar velocidade com seu veículo. Depois, encontrará mais duas rampas no caminho. A última delas fará você mergulhar direto no oceano ao redor da ilha de Fortnite.

Entrar no modo replay já vai revelar os anéis de fogo em frente às rampas, prontinhos para a missão.

Como os anéis de fogo ainda não estão oficialmente em Fortnite, o artigo será atualizado caso haja alguma mudança no desafio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 08 de dezembro.