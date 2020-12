O que o Peixe Zero Cristalino faz na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite? | Dot Esports Brasil

O lançamento da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite trouxe vários novos peixes — e alguns deles estão chamando mais atenção.

O Peixe Zero Cristalino é um peixe roxo com escamas que lembram os “cristais do Ponto Zero”, adicionados ao jogo com o início da nova temporada.

Como era de se esperar, esses peixes funcionam da mesma forma que o cristal do Ponto Zero quando são usados. Por um tempo após o consumo do peixe, você poderá usar pequenos avanços que praticamente teletransportam para onde seu personagem estiver apontando.

Caso você já tenha jogado Overwatch, imagine que é uma habilidade parecida com o “Teleportar” de Tracer no seu inventário. Se usado da forma certa, esse peixe pode abrir espaço para jogadas de alto nível.

Até agora, parece que o Peixe Zero Cristalino pode ser encontrado em qualquer lugar do mapa a qualquer momento. Nem é necessário ter a Vara de Pesca Profissional para pescar um deles.

Com 40 peixes diferentes disponíveis no jogo no momento, pode ser que você tenha sorte de encontrar um desses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 03 de dezembro.