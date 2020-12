O que esperamos do evento de Galactus em Fortnite | Dot Esports Brasil

A última temporada de Fortnite foi uma das mais empolgantes até hoje. Além de um dos passes de batalha mais cheios da história de Fortnite, ainda contou com a presença de um grande elenco de heróis da Marvel.

Por mais divertida que tenha sido a temporada, tudo que é bom dura pouco. A quarta temporada do Capítulo 2 de Fortnite está acabando.

O grande vilão da temporada, Galactus, se aproxima do mundo de Fortnite. A Guerra Interdimensional vai começar quando Galactus finalmente chegar, e você poderá participar de um dos eventos mais importantes que a Epic Games já realizou em Fortnite.

O evento acontecerá a partir das 18h BRT de hoje. Se for a sua primeira vez em um evento de Fortnite, saiba que eles costumam ser lotadíssimos e a maior parte dos jogadores nem consegue participar ao vivo.

Lembre-se de ter a última atualização de Fortnite instalada antes do início do evento e o ideal é já fazer login em Fortnite ao menos uma hora antes do evento. O modo especial do evento aparece 30min antes do horário de início e assim você estará pronto para entrar.

A Epic mencionou que aumentou a capacidade do servidor para atender a mais jogadores, não temos como ter certeza quando se trata de eventos de Fortnite. Você deve conseguir ver o evento na Twitch ou no YouTube, mas é sempre melhor ver ao vivo.

O que vai acontecer no evento de Galactus em Fortnite?

Em eventos anteriores, a Epic geralmente dava dicas do que esperar. Desta vez, no entanto, o segredo está muito bem guardado, o que deixa os jogadores curiosos em relação ao que acontecerá no evento.

A grande frase do evento é “junte-se à luta”, indicando que pode haver uma batalha contra Galactus. No Twitter, a conta de Fortnite também perguntou aos fãs se sabiam dirigir o Ônibus de Batalha, o que pode significar que o seu ônibus favorito pode ser importante no futuro de Fortnite.

Você sabe dirigir o Ônibus de Batalha… né?



Junte-se à Luta em 1.12.20 às 18h BRT. pic.twitter.com/HXrxEdXPtA — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) November 28, 2020

Também houve rumores que mencionavam que os jogadores de Fortnite poderiam jogar um mapa antigo outra vez antes do fim do evento. Ao longo da temporada houve várias referências a viagens no tempo, então pode ser uma possibilidade. Considerando que os jogadores pedem o retorno do mapa antigo há um bom tempo, pode ser a melhor oportunidade de fazer isso.

Não se sabe ao certo como Fortnite poderia fazer isso, mas é sabido que Galactus danifica o mundo em que tocar, mesmo que não consiga destruí-lo. A guerra intergaláctica pode fazer com que Fortnite entre em um buraco negro, o que por sua vez pode levar o jogo de volta no tempo. Lembre-se que todas essas teorias foram criadas por fãs e o evento de hoje mostrará o que realmente acontece.

O que quer que aconteça na Guerra Interdimensional, é bom se preparar para um dos eventos mais prestigiosos da história de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de dezembro.