Como participar do evento de Galactus em Fortnite | Dot Esports Brasil

O fim da temporada quatro do Capítulo 2 de Fortnite está próximo. Galactus, o Devorador de Mundos, está a caminho da ilha do battle royale e pronto para consumir toda sua energia. O evento único da Guerra Interdimensional será o encerramento da história da quarta temporada e o início da próxima temporada.

Não há como saber exatamente o que vai acontecer no evento, mas é provável que os jogadores precisem lutar juntos contra Galactus para impedir que ele destrua a ilha de Fortnite. E talvez dê para descobrir o cenário da quinta temporada durante o evento.

Confira o que precisa saber sobre o evento de encerramento da temporada de Fortnite.

Data e horário do evento da Guerra Interdimensional

Imagem via Epic Games

Levou mais de três meses para que Galactus finalmente chegasse à ilha, mas não levará muito mais.

O evento da Guerra Interdimensional começa às 18h BRT de 1º de dezembro.

Como participar do evento de Galactus em Fortnite

A Epic Games recomenda que você tenha baixado a atualização 14.60 para garantir que tudo saia como planejado. Em 1º de dezembro, faça login em Fornite no mínimo 60 minutos antes do início do evento. O modo exclusivo do evento deve estar no ar 30 minutos antes do início.

Segundo a Epic, foram tomadas “medidas para garantir que mais pessoas possam participar do evento”, mas não foram especificadas quais são essas medidas nem quantos jogadores poderão participar.

Você poderá usar a nova função de conversas por vídeo do jogo para aproveitar com os amigos. No PC, PS4 e PS5, é possível usar o app Houseparty para conversar e ver seus amigos ao lutar contra Galactus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 30 de novembro.