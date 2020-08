Implicações do processo de direito de concorrência da Epic contra a Apple | Dot Esports Brasil

A Epic Games abriu um processo civil antitruste contra a Apple hoje no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, depois que a Apple removeu a versão móvel do Fortnite de sua App Store.

A Apple removeu o Fortnite depois que a Epic decidiu ignorar a loja da Apple para suas compras de moeda no aplicativo, um movimento que a Apple argumentou violar seus termos de serviço. Independentemente de como o processo começou, perder este caso pode ter o potencial de quebrar o monopólio da Apple na distribuição de aplicativos no iOS ou, no mínimo, forçar a empresa a mudar suas regras de monetização para desenvolvedores.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

O escrutínio sobre a App Store do iOS

A App Store da Apple supervisionou cerca de US $ 519 bilhões em vendas e faturamento apenas em 2019, de acordo com um estudo publicado em junho de 2020 pelo Analysis Group. Esse número foi uma ótima notícia para os investidores da Apple, mas a escala e a exclusividade da App Store causaram espanto entre os reguladores. No final de julho, o CEO da Apple, Tim Cook, compareceu ao Congresso para testemunhar em uma audiência antitruste junto com os CEOs do Facebook, Google e Amazon. Entre outros tópicos, os membros do comitê do Congresso se concentraram em que a Apple ficasse com 30 por cento da receita de alguns aplicativos.

A Apple fica com 30 por cento das compras no aplicativo para qualquer aplicativo que opere como um “serviço”. Esses serviços incluem coisas como Spotify, YouTube, Fortnite e muitos outros aplicativos importantes. Sem outras opções para acessar iPhones, a Epic e outros desenvolvedores argumentaram que a App Store funciona como um monopólio. Se você quiser operar em iPhones, terá que desembolsar mais de um terço da receita do seu aplicativo.

“A Apple detém o monopólio no mercado de distribuição de aplicativos iOS”, de acordo com o processo da Epic. Isso ocorre porque a App Store é o único meio pelo qual os aplicativos podem ser distribuídos aos consumidores desse mercado. A conduta anticompetitiva da Apple exclui todos os concorrentes potenciais para entrar no mercado de distribuição de aplicativos iOS.”

A reclamação específica da Epic sobre as práticas da Apple é que todos os pagamentos em aplicativos iOS devem ser executados através do sistema de pagamento da Apple. “A Apple é capaz de condicionar ilegalmente o acesso à App Store ao uso do desenvolvedor de um segundo produto, In-App Purchase, para vendas de conteúdo dentro do aplicativo”, diz o processo.

O processo segue apresentando sistematicamente o caso de por que as várias práticas da Apple violam o Sherman Act de 1890, que “proíbe atividades que restringem o comércio interestadual e a concorrência no mercado”, de acordo com a Cornell School of Law.

A Epic afirma que a Apple violou o Sherman Act em nove acusações distintas, incluindo negação de instalações essenciais, manutenção de monopólio ilegal e restrições injustificadas ao comércio.

“A Epic concordou com os termos e diretrizes da App Store livremente e estamos felizes por eles terem construído um negócio de tanto sucesso na App Store.” A Apple disse em um comunicado. “O fato de os interesses comerciais deles pedirem um acordo especial não muda o fato de que as diretrizes nivelam o terreno para todos os jogadores e fazem da loja segura para todos os usuários. Nos esforçaremos para trabalhar com a Epic para resolver essas violações para que eles possam devolver o Fortnite à App Store.”

Esta não é a primeira vez que a Apple é processada por desenvolvedores de aplicativos iOS por suas práticas competitivas. Mas a Epic é de longe o desenvolvedor mais poderoso até agora para buscar litígios antitruste contra eles. Se a Epic for capaz de provar qualquer uma de suas nove contagens, haverá uma série de implicações importantes para a Apple, a Epic e os desenvolvedores.

As implicações do processo

Para Apple

A maioria dos processos antitruste são resolvidos fora do tribunal, mas com a Epic detendo tanto poder e dinheiro, é possível que force um julgamento na tentativa de criar uma mudança fundamental no mercado de telefonia móvel. Um julgamento completo com uma decisão judicial pode ser uma má notícia para a Apple, porque o tribunal pode aprovar um precedente que prejudica todo o seu modelo de negócios móvel.

Se o tribunal decidir que a Apple de fato violou a Lei Sherman, a App Store pode ser impedida de receber 30% das compras dentro do aplicativo, ou pelo menos forçada a reestruturar a forma como funciona a monetização contínua. Isso se aplicaria ao Fortnite e a qualquer outro aplicativo ou jogo atualmente na App Store, o que representaria um grande golpe para os resultados financeiros da Apple. Eles podem até ter que competir com outros mercados no iOS.

Obviamente, a razão pela qual a Apple funciona tão exclusivamente é porque é lucrativo fazê-lo. Este processo ameaça mudar esse paradigma, o que por sua vez forçaria a Apple a pivotar ou se ajustar à nova norma.

Para a Epic Games

Uma vitória da Epic significaria que ela efetivamente aumentaria sua margem de lucro nas compras de dispositivos móveis de Fortnite nos telefones da Apple. Milhões de jogadores usam iPhones e outros dispositivos móveis para acessar Fortnite e sua loja móvel. Fortnite atingiu mais de 100 milhões de downloads para iOS nos primeiros cinco meses do lançamento para celular, portanto, há uma base significativa de jogadores em jogo.

Por sua vez, a Epic parece determinada a ganhar isso no tribunal, não apenas se contentar com uma quantia em dinheiro. A empresa lançou um curta-metragem intitulado Nineteen Eighty-Fortnite (Fortnite 1984) para divulgar seu processo contra a Apple, usando a hashtag #FreeFortnite.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Se a Epic perder o processo, enfrentará uma encruzilhada para capitular e pagar à Apple a quantia em dinheiro disputada ou abandonar sua enorme base de jogadores de iOS. Em um mundo onde o tribunal vai contra a Epic e não há acordo, a Epic provavelmente fará uma parceria com a Apple para descobrir uma solução para esse desacordo.

Para desenvolvedores de jogos

É difícil dizer qual poderia ser o resultado final de um processo como esse para os desenvolvedores. Obviamente, se a Epic perder, o status quo provavelmente continuará sem mudanças para os desenvolvedores.

Se o tribunal julgar a Apple responsável em todas as frentes, a Apple seria forçada a mudar suas políticas atuais da App Store, o que alteraria fundamentalmente o cenário de jogos móveis para os desenvolvedores. Dependendo dos detalhes da decisão, a Apple pode até ser forçada a trabalhar com outros mercados de aplicativos no iOS.

Mais competição entre os mercados de aplicativos seria uma vitória para os desenvolvedores, pois eles teriam mais opções sobre onde e como publicar seu trabalho. Além disso, os desenvolvedores que desejam publicar na App Store colherão os mesmos benefícios que a Epic, possivelmente não tendo que dividir a receita contínua com a Apple.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 13 de agosto.