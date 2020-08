Fortnite é removido da App Store da Apple após desentendimento relacionado a pagamentos | Dot Esports Brasil

Fortnite, da Epic Games, desapareceu da loja de aplicativos da Apple depois de polêmicas envolvendo alterações aos pagamentos.

A desenvolvedora de Fortnite anunciou hoje que implementaria sua própria forma de pagamento para a moeda do jogo, em vez de usar a App Store da Apple. Mas a Epic garantiu que seria melhor para os jogadores se comprassem os V-Bucks diretamente, e não na App Store.

O que isso significava era que a Epic cobraria 20% a menos se vendesse sua moeda de jogo diretamente, não através da Apple. Já que a Apple fica com uma porcentagem de cada compra feita nos aplicativos, a Apple estaria perdendo dinheiro com a nova forma de pagamento mais direta da Epic.

Por isso, Fortnite não está mais disponível na App Store da Apple, de acordo com a RoundHill Investments. Mais tarde, a notícia foi confirmada pela equipe do Dot Esports em mais de uma região.

*EPIC GAMES'S FORTNITE NO LONGER APPEARING IN APPLE APP STORE — Roundhill Investments (@roundhill) August 13, 2020

A Apple contou a The Verge que a Epic teria violado as diretrizes para pagamentos dentro do aplicativo, o que fez com que o mesmo fosse removido.

“O fato de os interesses comerciais deles pedirem um acordo especial não muda o fato de que as diretrizes nivelam o terreno para todos os jogadores e fazem da loja segura para todos os usuários”, disse a Apple.

Aqueles que já tinham instalado Fortnite em seus dispositivos Apple antes de ele ser removido da App Store ainda podem jogar. Porém os novos usuários que tentarem baixar Fortnite encontrarão apenas aplicativos de terceiros, como de fundos de tela, em vez do jogo oficial.

Captura de tela via Apple

A Apple disse que é possível que Fortnite retorne à App Store, mas isso provavelmente exigiria que a Epic voltasse atrás nas mudanças às formas de pagamento.

Atualização, 13 de agosto, 16:36 BRT: Depois do depoimento da Apple, a Epic prestou queixas na justiça contra a medida tomada pela empresa. Segundo a Epic, a medida da Apple ao remover Fortnite da loja foi “ilegal”.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 13 de agosto.