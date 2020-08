Fortnite é removido da Play Store do Google | Dot Esports Brasil

Fortnite foi removido da Play Store do Google para dispositivos Android algumas horas depois de ser removido da App Store da Apple. O motivo de ter sido removido das duas lojas é a decisão da Epic de permitir a compra da moeda de jogo de Fortnite diretamente da desenvolvedora.

Com a alteração, a Epic cobraria 20% a menos dos jogadores que comprassem V-Bucks diretamente da empresa, em vez de comprar através da Apple ou do Google. Em um depoimento ao The Verge, o Google disse que a alteração de Fortnite, considerada repentina, “viola suas políticas”.

Captura de tela via Google

“O ecossistema aberto do Android permite que as desenvolvedoras distribuam os aplicativos através de diversas lojas de aplicativos. Para as desenvolvedoras que escolherem a Play Store, temos políticas consistentes que são justas para os usuários e mantêm a loja justa para os usuários. Fortnite continua disponível para Android, mas não podemos mais disponibilizá-lo porque viola nossas políticas”, disse o Google. “No entanto, agradecemos a oportunidade de continuar nossa discussão com a Epic e levar Fortnite de volta à Google Play Store.”

Fortnite ainda pode ser baixado no aplicativo da Epic Games e na loja do Samsung Galaxy, então a situação para Android é um pouco melhor que a dos iPhones e iPads. Não existe uma forma de baixar Fortnite em dispositivos Apple no momento.

A Apple disse ao The Verge que Fortnite foi removido de sua App Store porque violava diretrizes de pagamentos dentro do aplicativo. Pouco depois da remoção, a Epic entrou com um pedido para que a medida fosse revertida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 13 de agosto.