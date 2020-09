Evento das 14 noites de Gen.G e Samsung em Fortnite começam em 26 de setembro | Dot Esports Brasil

Embora o Fortnite tenha passado por muitas dificuldades ultimamente, principalmente seu processo antitruste contra a Apple, o rei dos Battle Royales parece ainda estar vivo e bem em termos de colaborações e eventos emocionantes. A organização Esports Gen.G e um dos maiores rivais da Apple, a Samsung, anunciaram recentemente que estão se associando para hospedar um evento em Fortnite de 14 dias com recompensas incríveis e participações especiais de atletas profissionais a criadores de conteúdo popular.

O Mystic Map Mayhem visa colocar celebridades, figuras da comunidade e competidores ferozes uns contra os outros em vários mapas criativos. Cada um dos mapas tem o nome de cores de dispositivos da Samsung, como Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black. Os mapas estarão ativos em 26 e 30 de setembro e 4 de outubro, respectivamente, e cada um estará disponível por quatro dias.

Imagem via Samsung e Gen.G

Enquanto profissionais e amadores estarão participando desses períodos, os fãs terão a chance de participar de um evento de sorteio que acontecerá no Twitter. Usando hashtags como “#MysticMapMayhem” e “#SamsungXGenG”, os jogadores participarão de um sorteio postando suas capturas de tela de Victory Royale nos mapas criativos da Samsung. O desafio só parece tão fácil, mas cada mapa contará com os profissionais e todas as celebridades que estarão treinando para a sua partida final, que será um obstáculo gigantesco para os jogadores do Fortnite que procuram participar do sorteio e mostrar do que eles são feitos.

Prêmios como um Samsung Galaxy Note 20 5G, Galaxy Watch 3, um monitor de jogos Samsung Odyssey e Samsung Galaxy Buds Live estarão em disputa no sorteio. Os jogadores que participarem do sorteio também terão a chance de jogar no evento final ao vivo em 9 de outubro contra suas personalidades favoritas.

Todo o evento será transmitido no canal da Twitch da Samsung. Nomes como DJ Alison Wonderland, o jogador da NFL Austin Ekeler, Michelle Khare (apresentadora do programa do YouTube “Challenge Accepted”), Emily Ghoul (influenciadora e apresentadora do “Arcade Live” na VENN), o criador de conteúdo de Fortnite jas N, o criador de conteúdo do YouTube MustardPlays, e a equipe feminina profissional de Fortnite do Gen.G, Team Bumble, estarão presentes na stream durante todo o evento.

O evento Mystic Map Mayhem começará em 26 de setembro e terminará em 9 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de setembro.