Evento Corações Selvagens de Fortnite começa hoje: campeonatos, batalhas e ajudar Peixoto a conseguir um encontro | Dot Esports Brasil

Sinta as batidas do coração.

Está chegando o Dia de São Valentim, que é como o Dia dos Namorados fora do Brasil, e a Epic Games já começou as comemorações, com direito a muitos coraçõezinhos e muitos itens.

Todo evento de Fortnite sempre tem novos e velhos trajes na loja e o mais novo deles é a Adorável. Antes de ela ficar disponível na loja, no entanto, você poderá ganhar seu coração através do Campeonato Corações Selvagens.

O amor está no ar na Ilha e as coisas vão ficar selvagens...



Encontre um amor pro Peixoto, participe do Campeonato Corações Selvagens pra ganhar um Traje antes do lançamento, participe de Batalhas da Comunidade, faça dobraduras e mais! 💘



Leia tudo aqui: https://t.co/n6bhtZWDTI — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) February 8, 2021

É uma competição de três horas e para todo o servidor, onde você e sua dupla devem passar por várias partidas de Duplas para ganhar pontos. Após um máximo de 10 partidas, a dupla com o maior total em cada servidor recebe o traje e o acessório para as costas da Adorável. As regras completas do torneio, que acontece em 9 de fevereiro, podem ser encontradas aqui.

Imagem via Epic Games

Se você perder o Campeonato, ainda haverá muito pela frente com as Batalhas em Equipe: Corações Selvagens. As Batalhas da Comunidade estão de volta, mas em tons de rosa. De 10 a 17 de fevereiro, você terá a chance de colaborar com seus criadores favoritos em uma série de desafios únicos. Os mais bem-colocados ganham vários presentes fofos, como picaretas, sprays e envelopamentos.

Imagem via Epic Games

Mais missões serão liberadas às 11h BRT de 11 de fevereiro, estrelando o querido Peixoto: ajudá-lo em seu encontro vai aumentar seu ganho de EXP. Vira Viradão e Adorável também vão precisar da sua ajuda, então já prepare as asinhas e flechinhas de cupido.

No lado mais criativo das coisas, você já pode ver a nova Central de Boas-Vindas com o trabalho da Team Creative Minds de 9 a 16 de fevereiro ou baixar dobraduras na página de Cosplay de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.