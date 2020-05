Confira os desafios e recompensas de Invada a Agência em Fortnite | Dot Esports Brasil

Ontem, a Epic Games liberou mais desafios de Fortnite, com recompensas interessantes.

A última atualização de Fortnite antes da nova temporada saiu na semana passada, mostrando algumas mudanças na Base Espiã central. Mineradores de dados também encontraram um evento secreto escondido nos arquivos, e deve ser o último antes do evento do Apocalipse (Doomsday).

Invada a Agência, o evento secreto, consiste em cinco desafios dentro do jogo, cujo objetivo é amarrar as pontas soltas da história antes do início da temporada 3 do Capítulo 2. Diferentemente dos desafios de Dominação Local, que ocuparam bastante tempo dos jogadores, os desafios de Invada a Agência parecem mais fáceis e com recompensas melhores.

Desafios de Invada a Agência

Pouse na Agência

Esse desafio é bem direto: você precisa pousar na Agência uma vez e a recompensa por fazer isso é de 40.000 EXP de temporada. Tenha em mente que a Agência vai estar cheia de inimigos, já que todos vão estar tentando completar o desafio.

Sobreviva a Círculos da Tempestade

Sobreviver a Círculos da Tempestade não deve exigir muito de você, já que é uma das mecânicas principais de Fortnite.

A missão pede que você sobreviva a 10 Círculos da Tempestade. Recomendamos entrar em uma partida normal dos modos Solo, Duplas e Esquadrões, já que há mais Círculos da Tempestade nelas que na Equipe Tumulto.

Abra um baú de facção trancado em diferentes Bases Espiãs

Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games

O termo “baú de facção trancado” pode parecer estranho, mas a missão se refere simplesmente aos baús trancados que podem ser encontrados nos Esconderijos de Capangas e em pontos de interesse como A Agência, O Tubarão e A Plataforma.

É preciso abrir cinco baús para completar a missão. Você pode se disfarçar de Capanga usando uma cabine telefônica ou nocautear um Capanga e levá-lo com você para abrir os baús.

Nade por cima das escotilhas da Agência

Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games

Se você visitou a Agência com frequência ao longo da última temporada, pode ter percebido uma estrutura esquisita submersa, aproximadamente na metade do caminho até a costa.

Há cinco delas em torno da Agência, em uma forma parecida com uma estrela. Para esta missão, é preciso nadar por cima delas, o que leva apenas um minuto depois de pousar.

Elimine um Capanga em diferentes Esconderijos

Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games

Dependendo do Círculo, essa missão pode ser a mais demorada das cinco. Há cinco Esconderijos diferentes em partes diferentes do mapa. Tenha em mente que as eliminações que acontecerem nas Bases Espiãs não contam para a missão.

Para esta missão, é preciso eliminar três Capangas. Os Esconderijos mencionados na missão estão localizados perto da Alameda Arborizada, do Parque Agradável, do Penhasco Praiano, da Fazenda Frenética e da Cidade da Cordilheira.

Recompensas de Invada a Agência

Apesar de as recompensas de missões mais fáceis normalmente deixarem a desejar, isso não acontece em Invada a Agência. As missões “Pouse na Agência”, “Sobreviva a Círculos da Tempestade” e “Nade por cima das escotilhas da Agência” têm 40.000 de EXP da temporada como recompensa.

As outras duas missões, “Abra um baú de facção trancado em diferentes Bases Espiãs” e “Elimine um Capanga em diferentes Esconderijos”, têm itens cosméticos como recompensa. Ao concluir todos os desafios, você também recebe uma asa-delta como recompensa.

Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games Imagem via Epic Games

A ferramenta de coleta Aço Sombra e a asa-delta Caça Sombra são itens Raros, e o envelopamento Selo Sombra tem a cor verde da raridade Incomum.

O evento do Apocalipse (Doomsday) deve começar em 30 de maio e a nova temporada deve sair em 4 de junho. As missões de Invada a Agência ficam disponíveis até a manhã do dia 4 de junho, então é bom ir adiantando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de maio.