Como se aquecer na lareira do Chalé Aconchegante no Festival Invernal 2021 de Fortnite

Chegou a melhor época do ano, ao menos para os jogadores de Fortnite. Apenas algumas semanas depois do lançamento do Capítulo Três, você já pode aproveitar o clima de natal do evento Festival Invernal 2021.

Mas o mais importante é que você também pode começar a linha de missões do Festival Invernal, que lança uma nova tarefa a cada dia a partir de 16 de dezembro. Parece haver 14 tarefas diárias do Festival Invernal, com objetivos adicionais disponíveis depois de sete e 10 tarefas concluídas.

A primeira missão, que vem acompanhada de uma mensagem do Sargento Inverno, pede que você se aqueça na lareira do Chalé Aconchegante. Nem precisa abrir o mapa ou entrar na fila para uma partida, porque o Chalé Aconchegante não é um local que pode ser acessado através da ilha do Capítulo Três. Ele fica no menu do jogo.

Imagem via Epic Games

Clique no ícone do Festival Invernal no canto superior direito do menu principal do battle royale. O Chalé Aconchegante vai aparecer e você pode clicar nele ou na seta que aponta para ele no canto inferior direito. Lá dentro, você encontrará o Sargento Inverno, vestindo seu equipamento completo e tomando um leite quente.

Clique no Sargento Inverno para se aproximar dele, depois clique na lareira acesa ao lado dele. Uma mensagem de “tarefa concluída” aparecerá quando você tiver se aquecido o suficiente.

Enquanto estiver no Chalé, não se esqueça de abrir o seu presente do dia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 16 de dezembro.