Como ensinar os Coralinos a Esculpir em Pedra na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite entregou apenas desafios interativos e conteúdo de qualidade até agora.

Os desafios da temporada 2 do capítulo 2 conseguiram manter os jogadores engajados no jogo, mas alguns deles consumiam muito tempo, o que desanimava um pouco. As Missões Secretas desta temporada seguem uma linha parecida de desafios semanais e levam os jogadores a diversas partes do mapa para fazer alguns favores.

Você pode se lembrar dos Coralinos, já que os ajudou a avançar para a Idade da Madeira, recebendo 25.000 de EXP como recompensa. A Missão Secreta desta semana também tem os bons e velhos Coralinos, e mais uma vez eles precisam da sua ajuda.

Agora, os Coralinos estão com dificuldades para aprender a Esculpir em Pedra. Você precisa visitar a ilha deles, localizada no extremo norte do mapa, à esquerda. Leve 300 de Pedra com você, pois é o que vai precisar para interagir com eles e completar a missão.

Os recursos na ilha dos Coralinos são relativamente limitados, então recomendamos já ter os materiais em mãos antes de ir até lá. Ao chegar na ilha, você vai ver que existem dois grupos de Coralinos. Um deles estará em um forte de pedra, e outro perto de uma pilha de pedras no chão.

Você vai precisar ajudar os que ainda não completaram sua construção. Ao se aproximar, uma interação vai aparecer. Se tiver materiais suficientes, você vai poder interagir com eles. Quando fizer isso, ganha 25.000 de EXP do Passe de Batalha.

Levando em conta que outros jogadores estarão tentando completar o desafio, pode ser melhor tentar no modo Equipe Tumulto. Lá, você já começa com 150 de cada material, o que reduz pela metade o trabalho necessário.

Se os desafios dos Coralinos seguirem mesmo um padrão, que começou com a madeira, a próxima Missão Secreta deles pode ser de ajudá-los a construir uma civilização moderna, obtendo metal. Já que parece haver mais de um grupo de Coralinos na ilha, essa história pode ser como Ursos vs. Gnomos, uma pequena narrativa da temporada 2 do Capítulo 2.

