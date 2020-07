Onde levar os Coralinos para a Idade da Madeira na Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Apesar da longa espera dos fãs de Fortnite para a temporada 3 do Capítulo 2, a temporada vem entregando conteúdo de qualidade e novos dragões que concedem EXP do Passe de Batalha como recompensa.

Além dos Desafios Semanais e do novo sistema de Marcos, agora os jogadores podem completar Missões Secretas que concedem 25.000 de EXP cada uma, como na temporada passada.

O primeiro dos desafios foi lançado na semana passada, e convida os jogadores a uma ilha que acabou de aparecer na atualização 13.20. A ilha fica bem no topo do mapa, na área B1. Cada atualização deve revelar mais das ilhas antes submersas, onde a história da temporada avança.

Como levar os Coralinos para a Idade da Madeira na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2?

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

Antes de pisar na ilha, você vai precisar juntar 100 madeiras para conseguir construir um belíssimo lar para os Coralinos e completar o desafio. Considerando que pode haver vários outros jogadores tentando completar a mesma missão, recomendamos fazer isso em uma partida do modo Equipe Tumulto. Cada jogador começa com 150 de cada material no modo Equipe Tumulto, então é mais fácil só pousar na ilha e completar o serviço.

Quando resolver a parte dos materiais, você pode encontrar os Coralinos no lado norte da primeira ilha revelada, na área B1 do mapa. Eles estarão reunidos em volta de um pequeno forte de madeira. Interagir com eles é o suficiente para completar a missão, e você também poderá testemunhar a evolução do forte deles no processo.

O forte evoluído também chama a atenção de outros Coralinos, que resolvem entrar na festa e parar seus navios na costa da ilha.

Ajudar os Coralinos rende 25.000 de EXP para o próximo nível do seu Passe de Batalha. Os Desafios Secretos serão lançados semanalmente. A cada semana, o Desafio Secreto será diferente, mas pode ser que haja uma continuação da história dos Coralinos em uma série de missões.

Você também pode ajudar os habitantes da ilha com pedra e metal, ajudando a levá-los, respectivamente, para a Idade da Pedra e a Idade do Metal. Os Ursos e Gnomos da temporada passada, a temporada 2 de Fortnite Capítulo 2, foram um exemplo fantástico do que a Epic consegue fazer com pequenas histórias, e os Coralinos certamente têm potencial para entregar uma boa história.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de julho.