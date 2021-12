O Festival Invernal está de volta para encerrar o ano de 2021 e dar um pontapé inicial no Capítulo Três de Fortnite. O evento traz uma nova linha de missões diárias, uma enorme coleção de itens festivos e vários itens invernais, novos e antigos, para usar no jogo.

Entre esses itens, está de volta o explosivo Lançador de Bola de Neve. Esse item já apareceu em versões anteriores do Festival Invernal, e a versão de inverno do Lança-Granadas voltou para bagunçar os campos nevados da ilha do Capítulo Três.

Como conseguir um Lançador de Bola de Neve em Fortnite durante o Festival Invernal 2021

Há algumas oportunidades de conseguir um Lançador de Bola de Neve em Fortnite durante o Festival Invernal. É possível conseguir um em baús comuns, mas você tem mais chances com o Sargento Inverno.

O Sargento Inverno é como se fosse um Papai Noel pronto para a batalha e você pode encontrá-lo no Chalé Aconchegante. Você também pode encontrá-lo em sua versão do trenó do Papai Noel, que no caso é um caminhão. Se você o seguir por tempo suficiente, ele vai acabar deixando um presente enorme e, ao abrir, há grandes chances de encontrar um Lançador de Bola de Neve. Ele costuma aparecer no seu caminhão-trenó na estrada ao sul das Minas Matreiras.

O presente de Natal que o Sargento Inverno deixar para você também pode ser encontrado como item dentro do jogo. Se você o jogar no chão, ele expande para algo que pode ser aberto, com boas chances de haver um Lançador de Bola de Neve lá dentro. Presentes de inverno podem ser encontrados como espólios normais ou em baús.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 17 de dezembro.